La fuerte autocrítica de Colapinto tras finalizar último en las primeras prácticas del GP de España: “Fue un día duro”

Franco Colapinto completó el primer día de actividad en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 con las dos sesiones de entrenamientos del día viernes. Tras realizar un solvente trabajo al terminar en el 13° puesto en Mónaco, el pilarense tuvo problemas con su monoplaza de Alpine, principalmente en la FP1, donde no pudo participar en los últimos minutos por una falla técnica. De esta manera, terminó en la parte baja de ambos ensayos, en los que McLaren dominó con Lando Norris y Oscar Piastri.

Una vez que finalizaron las pruebas en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, el piloto argentino dialogó en rueda de prensa con ESPN y brindó su punto de vista sobre el trabajo realizado. “Complicado, no encontré el ritmo. El auto está muy desconectado, adelante y atrás. Con la goma dura está bastante peor. Día duro”, argumentó.

A su vez, agregó: “Tratando de entender un poco la data y dónde pierdo, pero físicamente hay lugares donde no puedo recuperar tanto tiempo. Intentando entender un poco todo y vamos a buscar volver un poco mejor mañana”. En esta misma línea, Colapinto se mostró enojado por su rendimiento durante el día viernes y fue tajante sobre los resultados: “Hay que ver la data e intentar estar un poco mejor para buscar traer soluciones para mañana. Un día complicado, lejos. No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil explicar las pérdidas”.

El argentino fue consultado sobre las actualizaciones en los monoplazas de Alpine, donde el auto de Pierre Gasly cuenta con algunos partes con mejoras. “Tiene un fondo nuevo y un par de cosas diferentes. Pero nada que marque tanta diferencia”, confirmó Colapinto, al mismo tiempo de que reveló que ambos realizaron un programa de trabajo bastante parecido.

Franco Colapinto está concretando su tercera participación en la Fórmula 1 con Alpine (REUTERS/Juan Medina)

Colapinto tuvo problemas con su monoplaza Alpine A525 durante el cierre de la FP1, donde solamente pudo completar 19 vueltas y quedó en el último lugar. Su giro más rápido fue de 1.15.530, algo que lo dejó a una distancia de 0.784 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó décimo.

Ya en los segundos entrenamientos, el argentino volvió a quedar en el último lugar al cronometrar su mejor vuelta en 1.14.303. Además, rodó 27 giros en total y sumó un acumulado de 46. El corredor francés terminó octavo y le sacó una diferencia de 0.918.

La actividad del pilarense seguirá el día sábado con las últimas pruebas desde las 7:30 (hora argentina) y la sesión de clasificación, desde las 11:00, para definir la grilla de salida de cara a la carrera principal, la cual tendrá un total de 66 vueltas y dará inicio a las 10:00 del día domingo.

Noticia en desarrollo...