La historia detrás del lazo entre Di María y Central: la bicicleta “Graciela” y el DT que casi lo hace abandonar el fútbol

Ángel Di María con la camiseta de Rosario Central durante la temporada 2006 (Fotobaires)

Rosario Central anunció el pase del año. Ángel Di María volverá al fútbol argentino para vestir los colores del club que lo formó como profesional. Será a partir del segundo semestre, una vez que Fideo concluya su participación con Benfica en el Mundial de Clubes.

El campeón del mundo con la Selección, de 37 años, regresará a “su casa”, tal como lo presentó el video que publicó el Canalla en sus redes sociales, y es que literalmente Central es su hogar futbolístico. A pesar de haber jugado solamente dos años (2005 a 2007), con 39 partidos y 6 goles, Di María nunca olvidó sus raíces y volverá a Rosario dos décadas después de su debut.

Antes de su camino al estrellato, el extremo que brilló en Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus tuvo que hacer sacrificios para cumplir sus sueños. En una carta titulada “Bajo la lluvia, en el frío, de noche” que publicó The Player’s Tribune en el Mundial de Rusia 2018, Fideo contó que cuando era pequeño su padre recibió llamado del entrenador de Rosario Central. “Le dijo que me quería ver jugar ahí. La verdad es que fue una situación muy graciosa, porque él siempre fue fanático de Newell’s Old Boys. Mi mamá es muy hincha de Central. Si no sos de Rosario, no vas a poder entender nunca la pasión y la rivalidad que hay. Es a muerte. Cada vez que se jugaba el clásico, mis viejos gritaban como locos, se dejaban los pulmones en cada gol, y el que ganaba se la pasaba cargando al otro por un mes", escribió. "Así que se imaginan lo emocionada que estaba mi mamá cuando se enteró de que me llamaban de Central", continuó.

El problema era que la familia Di María no contaba con un auto para trasladarse al centro de entrenamientos del Canalla, que se encontraba a 9 kilómetros de su vivienda. “¿Cómo lo vamos a llevar hasta allá?“, era la pregunta que generaba inquietud. La madre lo calmó: “¡No, no, no! No te preocupes, yo lo llevo. ¡No es ningún problema!”. En ese momento nació la historia de Graciela, una bicicleta amarilla y oxidada con la que su madre lo llevaba todos los días a las prácticas.

Ángel Di María, de pequeño, con una copa que recibió en las juveniles de Central

“Tenía un canastito adelante y espacio para llevar uno más atrás, pero había un problema, porque mi hermanita también tenía que venir con nosotros. Entonces mi papá con una sierra le cortó un cuadrillo de cada lado del canastito, que es donde se sentaba mi hermana”, recordó Angelito. Y continuó: “Así que imaginen esto: una mujer andando en bicicleta por todo Rosario, con un pibe atrás y una nenita adelante, más un bolso deportivo, con mis botines y algo de comer, en el canasto de adelante. En subida. En bajada. Pasando por los barrios más difíciles. Bajo la lluvia. En el frío. De noche. No importaba. Mi mamá sólo seguía pedaleando. Graciela nos llevaba donde tuviéramos que ir".

El héroe de Qatar 2022 también profundizó sobre sus primeros días en el club rosarino: “La verdad es que mi época en Central no fue fácil. De hecho, creo que si no fuera por mi mamá, habría dejado el fútbol. No una vez, sino dos. Cuando tenía 15 y todavía no había crecido, tenía un técnico que estaba bastante loco. Le gustaban los jugadores muy físicos y agresivos, y ese no era demasiado mi estilo, viste. Un día, no salté en un córner y al terminar el entrenamiento, nos juntó a todos y ahí, se dio vuelta y me miró.’Sos un cagón, sos un desastre. Nunca vas a llegar a nada. Vas a ser un fracaso’, dijo".

Angel Di María cumplió el sueño de debutar en Rosario Central con 17 años (Fotobaires)

Más adelante, Ángel contó que se sintió humillado por las palabras de aquel entrenador y, llorando en su cuarto, pensó en abandonar el fútbol. Pero su madre lo animó a que siguiera, jurándole que iba a conseguir lo que se propusiera. A sus 16 años, antes de ser promovido a Primera División, su padre puso sobre la mesa una serie de situaciones acerca del futuro que resonaron en la cabeza del jugador: “Tenés tres opciones: Podés trabajar conmigo. Podés terminar la escuela. O podés probar otro año más con el fútbol. Pero si no funciona, vas a tener que venir a trabajar conmigo". Su madre pidió un año más de fútbol. El resto, es historia conocida.

“Desde ese día empezó mi vida deportiva. Pero en verdad, la lucha había empezado mucho antes. Empezó con mi mamá pegándome los botines para poder seguir usándolos, y pedaleando con Graciela bajo la lluvia. Incluso cuando debuté profesionalmente en la Argentina, todavía era una lucha. Creo que la gente que no es de Sudamérica no puede terminar de entender cómo es. Hace faltar vivir ciertas experiencias para creerlas", expresó Di María, el Ángel que volverá al lugar donde comenzó a construir sus sueños.

El video de Rosario Central anunciando el regreso de Ángel Di María