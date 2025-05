Julián Álvarez es una de las estrellas del mercado: del gigante en Europa que “puja más fuerte” por él al plan de Simeone para retenerlo

Varios grandes de Europa están tras los pasos de Julián Álvarez (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid ha consolidado a Julián Álvarez como la pieza clave de su proyecto deportivo, tanto presente como futuro. El delantero argentino, quien llegó procedente del Manchester City, ha demostrado ser un líder dentro y fuera del campo, lo que ha llevado al club a centrar sus esfuerzos en construir un equipo competitivo a su alrededor. Esta estrategia busca no solo potenciar el talento del jugador, sino también garantizar su permanencia en el equipo frente al creciente interés de grandes clubes europeos como el Arsenal, el Liverpool y el Barcelona. Uno de estos equipos tomó la delantera para quedarse con sus servicios.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, ha sido enfático en destacar la importancia de Álvarez para el equipo. En declaraciones recogidas por el medio, Simeone afirmó: “Necesitamos a ese Julián, es el que quisimos buscar, está aquí, y ojalá se sienta feliz de estar en este equipo. Lo vamos a ayudar con el trabajo de todos para potenciar todo su talento”. Estas palabras reflejan el compromiso del técnico argentino con el desarrollo y bienestar de su compatriota, quien ha sido fundamental en la transición del equipo tras la pérdida de protagonismo de Antoine Griezmann.

La Araña ha tenido una temporada destacada, anotando 29 goles, la cifra más alta de su carrera hasta ahora. Más allá de su capacidad goleadora, su liderazgo, generosidad en el campo y sacrificio por el equipo han sido aspectos clave para el Atlético. Un ejemplo de su compromiso fue su participación en el tercer gol de Alexander Sørloth contra el Girona, donde su visión y trabajo en equipo quedaron en evidencia. Estas cualidades han consolidado su posición como el líder natural del proyecto rojiblanco.

El club, consciente de la necesidad de rodear a Álvarez de jugadores de alto nivel, planea reforzar la plantilla en el próximo mercado de fichajes. El objetivo es cerrar las brechas que han impedido al equipo competir de manera sostenida por títulos importantes. Aunque el Atlético luchó por la Liga, la Copa del Rey y la Champions League hasta marzo, no logró alcanzar ninguno de estos objetivos. La próxima temporada, además, incluye el desafío del Mundial de Clubes, un título que el equipo espera conquistar. Mientras tanto, un club pisó el acelerador para fichar al ex River Plate.

El Cholo Simeone pretende retener a Julián para la próxima temporada (REUTERS/Susana Vera)

Según el sitio español Marca, el Arsenal, en particular, ha mostrado una fuerte intención de fichar al delantero, impulsado por el conocimiento que tiene de él Andrea Berta, ex director deportivo rojiblanco. Sin embargo, el Atlético cuenta con la ventaja de que Álvarez no parece interesado en regresar a la Premier League, a pesar de su experiencia previa en Inglaterra y su dominio del idioma. El jugador se siente cómodo en Madrid y en la Liga Española, donde ha brillado como uno de los futbolistas más destacados.

Por otro lado, el Barcelona también ha incluido a Álvarez en sus planes a largo plazo. Según el medio, el club catalán lo ve como el sucesor natural de Robert Lewandowski para la temporada 2026-2027. No obstante, el Barça no tiene actualmente la capacidad financiera para acometer un fichaje de esta magnitud, lo que descarta su incorporación en el corto plazo.

A pesar del interés de otros equipos, el Atlético no tiene intención de entrar en una guerra de salarios por Álvarez. El delantero percibe un salario de 7 millones de euros netos anuales, más 1 millón en variables por objetivos. Según el medio, el club tiene clara su política salarial y no planea modificarla, incluso para un jugador que es el eje central de su proyecto deportivo.

El compromiso del Atlético con Álvarez no solo se refleja en su confianza en el jugador, sino también en la visión a largo plazo que tienen para el equipo. Con Simeone al frente, el club busca construir un proyecto sólido que permita competir al más alto nivel, siempre con la Araña como su líder indiscutible.