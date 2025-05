El áspero cruce de Enzo Fernández y el brasileño Antony en la final de la Conference League

En un tenso encuentro para resolver el título de la UEFA Conference League celebrado en Polonia, Chelsea se estaba imponiendo por 3-1 ante el Betis, cuando el foco de atención se desplazó del resultado a un altercado entre el argentino Enzo Fernández y el brasileño Antony.

La controversia surgió cuando el delantero brasileño, frustrado por el escenario adverso, le cometió una falta sobre Fernández. Mientras el mediocampista argentino se recuperaba del dolor, Antony se sacó y se le acercó para susurrarle algo al oído, provocando una respuesta airada y verbal del representante albiceleste, quien no dudó en insultarlo.

La situación amenazó con escalar y tomar un camino violento, pero la intervención rápida de Giovani Lo Celso, compañero de Fernández en la selección argentina, ayudó a calmar las aguas y separar a los implicados antes de que el incidente pasara a mayores. Este enfrentamiento se enmarca en la histórica rivalidad futbolística existente entre argentinos y brasileños, exacerbada también por encuentros recientes como la goleada 4-1 en el Monumental durante las Eliminatorias pasadas.

El resultado del encuentro favoreció al ex River, de 24 años, reflejando alegría para el jugador argentino, mientras que la frustración fue evidente en Antony debido al título perdido por su equipo. Enzo, capitán de los londinenses, fue el autor del 1-1 gracias a un cabezazo como N° 9, tras un centro preciso de Cole Palmer. Y también habilitó a Moisés Caicedo para su remate, que sentenció el 4-1 en el epílogo de la final, que le dio el título internacional a un Chelsea que ya se había clasificado a la próxima Champions League por su posición en la Premier (4°).

* El festejo en familia de Enzo Fernández

Tras el encuentro, en plena efervescencia, Enzo no se olvidó de sus seres queridos. En la tribuna estaban su esposa, Valu Cervantes, y sus hijos, Benjamín y Olivia. Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que el campeón del mundo y de América miró hacia la platea, los señaló, les lanzó un beso y vociferó “los amo”, llevándose las manos al corazón.

Instantes después, cuando la organización lo habilitó, la familia bajó al campo de juego para fundirse en un sentido abrazo. Habrá que esperar para saber si continuarán viviendo en Inglaterra o se mudarán a España, dado que el nombre de Enzo es uno de los que más ruido viene generando en el mercado de pases. Es que el Real Madrid, en pleno proceso de reconstrucción con nuevo entrenador (Xabi Alonso), piensa en el argentino como alternativa tras la salida de Luka Modric. Incluso, en Europa se habló de un posible trueque (más dinero encima) que incluya la transferencia del delantero brasileño Rodrygo al Chelsea.

* El momento de la premiación, con Enzo como protagonista

No obstante, en Londres no quieren ni escuchar sobre la posibilidad. Con contrato en vigor hasta 2032, su adquisición requeriría una compensación económica significativa. “Enzo es un jugador muy importante para nosotros, uno de nuestros capitanes, uno de nuestros líderes. Esta temporada ha sido muy buena y puede ser aún mejor la que viene, así que no hay ninguna especulación. Está centrado en nosotros y eso es lo más importante”, dijo el orientador Maresca en conferencia de prensa. Vale recordar que los Blues le pagaron al Benfica 120 millones de euros para quedarse con sus servicios. En medio del tironeo, Fernández disfruta. Y la semana que viene se sumará a la selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia.

* Lo mejor del triunfo del Chelsea en la final de la Conference League

Corazón de enzo, para su familia (REUTERS/Kacper Pempel)