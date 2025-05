Miguel Ángel Russo a Boca Juniors: cómo será su primer entrenamiento y cuándo será presentado

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme se reencontrarán en el Boca Predio

Miguel Ángel Russo se encuentra en pleno proceso para desvincularse de San Lorenzo y firmar su contrato en Boca Juniors. En una jornada movida, el entrenador se presentó en la Ciudad Deportiva del Ciclón y dialogó con la directiva para renunciar a su cargo. Hoy por la tarde se hará presente en el predio de Ezeiza, pero no dirigirá el entrenamiento por una cuestión legal, aunque trabajará en las oficinas pensando en el futuro a corto y mediano plazo. Su presentación en el Xeneize será a fines de esta semana.

Tras la eliminación del Ciclón en las semifinales ante Platense, Russo evitó referirse a la posibilidad de volver a Boca en conferencia de prensa. En la jornada de lunes, ultimó detalles con Juan Román Riquelme para definir su arribo al Xeneize y cerró el día siendo protagonista de un homenaje en Lanús. Este martes por la mañana, Miguel se hizo presente en el estadio de San Lorenzo y se despidió formalmente del plantel profesional. Luego mantuvo un cónclave con la cúpula directiva azulgrana y se retiró sin hacer declaraciones.

El que levantó la voz fue Julio Lopardo, presidente interino de San Lorenzo, quien aseguró que la entidad de Boedo tomará cartas en el asunto si Russo aparecía en Boca: “Si lo veo hoy en la práctica de Boca, ahí me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad y lo lamento por él, porque tuvo una trayectoria tan impecable y, que a esta altura de la vida pase esto, no es bueno. Pero es un problema de él”. San Lorenzo no estaba al día en los pagos con el DT y le exigiría un resarcimiento económico por los siete meses de contrato que le quedaban en la institución. Boca se mantiene ajeno a la negociación de Miguel con el Ciclón y solamente aguarda por su OK para rubricar el vínculo que sería hasta fines de 2026.

El comando de Russo en los entrenamientos se dilatará: recién lo hará cuando se resuelva su salida de San Lorenzo

Riquelme y el Consejo de Fútbol le dieron vía libre al último técnico campeón de la Libertadores en Boca para conformar su cuerpo técnico. Russo acudirá con la mayoría de los nombres que lo secundaron en San Lorenzo: Claudio Úbeda, Juvenal Rodríguez (ayudantes de campo) y Adrián Gerónimo (preparador físico). A ellos se sumarían dos empleados de Boca: el segundo preparador físico Cristian Aquino y el entrenador de arqueros Crisitan Muñoz. Los jugadores, en su primera sesión semanal de entrenamientos, solo trabajarán en el aspecto físico y no habrá ejercicios con pelota contemplando además la jornada lluviosa.

La ausencia de Russo en el campo de juego no implicará que no trabaje. Es más, a Infobae le comentaron desde Boca que “se encerrará a tomar café” y empezará a delinear cuestiones vinculadas a la conformación del plantel xeneize, los refuerzos, las salidas y la lista de buena fe que tendrá que presentar antes del 10 de junio (fecha límite impuesta por la FIFA). Habrá cónclave con Riquelme, quien seguramente opte por el mate como infusión, junto al Consejo de Fútbol. La presentación de Miguel Ángel será a fines de esta semana, según pudo averiguar este medio. Se especula con que sea el jueves o viernes, en el Boca Predio.

Hoy los flashes no se dirigirán a Russo en el entrenamiento ni habrá publicaciones de presentación en las redes sociales oficiales de Boca. Pero Miguel pondrá en marcha su tercer período como DT del club. El primer objetivo será estar a la altura en el Mundial de Clubes y buscar la clasificación a los octavos de final. Luego será el turno de afrontar los 16avos de final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán (en julio, con día y sede a confirmar) y más tarde el Torneo Clausura. La meta definitiva, en el mediano y largo plazo, será obtener el boleto para la Libertadores 2026 y volver a ser protagonista en el continente.