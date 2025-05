Boca acordó la rescisión con Gago y quedó habilitada la llegada de Miguel Russo: la fuerte postura que adoptó Riquelme

Boca acordó la rescisión con Gago

Fernando Gago dejó oficialmente de ser el entrenador de Boca Juniors este martes 27 de mayo, tras la firma de la rescisión de contrato que puso fin al vínculo que lo unía al club hasta diciembre de 2025. La desvinculación se produjo 28 días después de su salida del cargo, comunicada por el Consejo de Fútbol el pasado 29 de abril, luego de la derrota en el Superclásico ante River Plate en el estadio Monumental.

Desde entonces, Gago no volvió a dirigir al equipo, pero las partes no habían alcanzado un acuerdo económico para formalizar su salida. El ex mediocampista pretendía que se respetaran los términos contractuales originales, algo que finalmente fue resuelto en las últimas horas tras una reunión con el presidente del club, Juan Román Riquelme. Según trascendió, Boca se comprometió a abonar la totalidad del contrato hasta su vencimiento a fin de año, en un claro objetivo para no demorar más la oficialización de su sucesor, Miguel Ángel Russo.

Durante su ciclo como entrenador del primer equipo xeneize, Gago dirigió 30 partidos oficiales, con 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas, lo que representa una efectividad del 63%. En el Torneo Apertura 2025, acumuló 10 victorias, 3 empates y 3 caídas en 16 encuentros. Bajo su conducción, Boca convirtió 24 goles y recibió 11, quedando puntero de su zona al momento de su salida.

La derrota por 2-1 ante River terminó marcando un punto de quiebre. Desde ese momento, comenzaron las gestiones internas para su reemplazo. La salida formal del contrato de Gago era un paso indispensable para oficializar la llegada del nuevo entrenador. Así, con la desvinculación resuelta, quedó allanado el camino para que Miguel Ángel Russo asuma por tercera vez como técnico de Boca.

El regreso de Russo, de 69 años, fue definido en las últimas horas tras su salida de San Lorenzo, donde alcanzó las semifinales del Torneo Apertura. Su debut está previsto para el Mundial de Clubes 2025, en el que Boca integrará el Grupo C junto a Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. El torneo se disputará desde el 14 de junio en Estados Unidos.

La formalización de Russo como DT fue prioritaria para Riquelme, que definió su regreso como una apuesta por la experiencia y el conocimiento del club. Su presentación oficial y primer entrenamiento se esperan para las próximas horas. Mientras tanto, el ciclo de Gago ya es parte del pasado. Sin embargo, habrá un integrante de su cuerpo técnico que permanecerá vinculado al club tras el arribo de Miguelo. Se trata de Cristian Muñoz, que ocupaba el cargo de entrenador de arqueros.

Durante el interinato de Mariano Herrón, el ex arquero fue relevante en momentos clave, como la definición por penales contra Lanús en el Torneo Apertura. La decisión coincidió con la necesidad de que Miguel Russo reorganice su cuerpo técnico, contando además con Claudio Úbeda como ayudante de campo principal.