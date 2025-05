Quién será el remplazante de Miguel Ángel Russo en el banco de San Lorenzo

San Lorenzo tiene definido al remplazante de Russo

Luego de la derrota con Platense por el Torneo Apertura, Miguel Ángel Russo presentó su renuncia al cargo de director técnico de San Lorenzo. El experimentado entrenador se despedirá del plantel en la práctica del martes para asumir un tercer desafío en Boca Juniors y dejará vacante el puesto en Boedo. Sin embargo, en las oficinas del Ciclón ya tienen definido al nombre que se pondrá al frente del primer equipo, al menos en lo inmediato.

“No nos gusta haber quedado eliminados. Estamos dolidos, pero esto es fútbol. Hay que seguir”, había expresado Russo en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Pese a que él no será parte de esa continuidad, en el club tienen claro quién sí lo hará hasta tomar una decisión definitiva: Damián Ayude, el DT de la Reserva.

Por lo pronto, Ayude será quien tome las riendas de un plantel que quedó golpeado por la eliminación en las semifinales. En principio, sería de forma interina, aunque, teniendo en cuenta el panorama y la confianza que tienen en su trabajo en la institución, podría quedarse con el puesto de manera permanente.

Damián Ayude se hará cargo del plantel de San Lorenzo

El ahora DT del plantel profesional llegó a San Lorenzo a finales de abril del 2024. En esa oportunidad, fue presentado en calidad de entrenador de la categoría de Reserva, luego de que Leandro Romagnoli dejara el puesto para hacerse cargo del primer equipo, situación similar a la que vive Ayude en estas horas.

El estratega posee una extensa trayectoria en las divisiones juveniles. Tuvo pasos por clubes de la talla de Nueva Chicago, Chacarita y Argentinos Juniors. Justamente en el Bicho fue en donde más tiempo permaneció: estuvo desde 2007 a 2015 y transitó por varias categorías hasta que recaló en la Reserva.

Además, sumó una vasta experiencia en el ámbito internacional. Tras su estadía en el elenco de La Paternal, Ayude y Larcamón emigraron hacia Venezuela para dirigir al Deportivo Anzoátegui. Luego, sus caminos se separaron y Ayude formó parte del equipo de Omar Asad, que manejó los destinos del plantel de Estudiantes de San Luis en la primera parte del 2017.

Posteriormente, el DT dio un paso importante desde lo profesional, ya que se convirtió en el entrenador principal de Unión San Felipe de Chile en la temporada 2017/2018. Tiempo después volvió a Argentina para formar parte del cuerpo técnico de Alejandro Nania en Barracas Central.

Esos pergaminos le alcanzaron a Ayude para iniciar su camino en las divisiones formativas de la selección argentina. Durante dos años fue el ayudante de Fernando Batista sub 23 y sub 20 y juntos lograron el segundo puesto del Sudamericano Sub 20 de Chile, el título del Panamericano Sub 23 en Lima 2019 y el Torneo Preolímpico de Colombia 2020, sumado a la participación en el Mundial Sub 20 de Polonia y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, fueron juntos a la sub 17 de Venezuela.

Antes de su llegada al Ciclón, Ayude se reencontró con Larcamón en México y en Brasil. Dirigieron al León en 2023 y de ahí pasaron al Cruzeiro.

Además de Ayude, en las últimas horas comenzaron a sonar los nombres de Ramón Díaz (quien ya fue campeón en el club y tuvo dos etapas) y de la dupla Orsi-Gómez, que conduce al Calamar. De todos modos, el Ciclón debe resolver cómo reacomodará su economía, tras el sismo que provocó la licencia del presidente Marcelo Moretti tras la difusión del video en el que recibe 25.000 dólares de parte de la madre de un juvenil de las Inferiores.

Por otro lado, desde la dirigencia del Cuervo presiona para suspender el encuentro frente a Quilmes por Copa Argentina, que debería jugarse el 4 de junio, debido a que Orlando Gill, Jhohan Romaña y Andrés Vombergar están citados a sus respectivas selecciones en la próxima fecha FIFA. Además, el contexto de la salida de Russo y los lesionados le suman inconvenientes al desafío.

Russo puso fin a su segundo ciclo en Boedo