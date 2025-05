La tajante decisión que tomó el Manchester United en medio de su crisis institucional

Manchester United está atravesando un preocupante presente a nivel económico e institucional (REUTERS/Vincent West)

El presente del Manchester United es desolador. No solo a nivel deportivo, donde está cerrando una de sus peores temporadas en la historia de la Premier League, sino que también está en una delicada situación económica e institucional. La caída en la final de la UEFA Europa League contra el Tottenham profundizó la crisis, ya que no disputará ningún certamen internacional de cara a la próxima temporada y los ingresos del club cayeron estrepitosamente. En este contexto, los Red Devils están dispuestos a negociar a todos los jugadores de la plantilla con tal de solventar los gastos y cumplir con el fair play financiero.

La derrota contra los Spurs por la mínima en el Estadio San Mamés fue la gota que rebalsó el vaso. El equipo no jugará competencias europeas por segunda vez en 35 años y la institución perdió ingresos aproximados a los 100 millones de euros al quedarse afuera de la UEFA Champions League. Según informó el medio británico The Sun, esto estuvo acompañado con que las acciones del Manchester United bajaron un 60% desde que asumió el propietario Sir Jim Ratcliffe.

A partir de cifras ofrecidas por Transfermaket, sitio especializado en el valor de los jugadores, la institución perdió más de 400 millones de euros en los fichajes de los últimos cursos (tiene un balance negativo superior a los 600 millones en los últimos cinco años en el plano de trasferencias de futbolistas). Es decir, la cotización de todos los futbolistas que llegaron al equipo, gran parte de ellos por un elevado monto económico, cayó deliberadamente y es una utopía poder recuperar la inversión. Con este delicado panorama, todos los jugadores de la plantilla de los Red Devils fueron catalogados como transferibles y ninguno tiene asegurado su lugar en la próxima temporada.

Garnacho es uno de los principales apuntados a abandonar el Manchester United (REUTERS/Juan Medina)

Vale destacar que en dicha evaluación no entran los jugadores surgidos de las inferiores del club y quienes están entrando en el último año de contrato. De esta manera, los jóvenes que debutaron con la camiseta Red son los principales candidatos a ser vendidos, ya que le otorgaría una ganancia del 100% para la entidad. ¿Los principales apuntados? Kobbie Mainoo (tasado en 55 millones de euros), Marcus Rashford (50 millones) y Alejandro Garnacho (45 millones).

El propio argentino puso en duda su futuro en el equipo de Manchester tras la caída en la final de la Europa League. “Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga, que no le ganamos a nadie. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”, explotó Garnacho después de la derrota. Incluso, apuntó contra el planteamiento de Ruben Amorim por no ser titular: “Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… No sé”.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, puntualizó sobre los rumores de una posible salida del extremo y señaló que su relación con el Manchester United “no es la misma desde enero”, momento en el cual ya se lo puso en la lista de posibles transferibles, con el Napoli y el Chelsea como sus principales contendientes. Los Diablos Rojos estarían dispuestos a escuchar ofertas superiores a los 65 millones de libras esterlinas (unos 87 millones de dólares), según informó Daily Star.

Sir Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, adquirió el 27.7% de las acciones del club el 20 de febrero de 2024 a cambio de 1000 millones de libras (AP Foto/Dave Thompson)

“Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó la gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así”, fue la fuerte respuesta del entrenador portugués a los dichos del joven de 20 años. A su vez, pese a ubicarse decimosexto con 39 puntos en la Premier League, ratificó su ilusión por levantar el proyecto del United y aseguró que solamente se marchará si la dirigencia lo decide.

Otro de los jugadores que puso sobre la mesa su marcha con el fin de ayudar al club es el capitán y la máxima figura del equipo: Bruno Fernandes. "Siempre he sido honesto. Siempre he dicho que estaré aquí hasta que el club me diga que es hora de irme. Tengo muchas ganas de hacer más, de poder traerle al club los grandes días. El día que el club piense que soy demasiado o que es hora de irme, el fútbol es así, nunca se sabe. Pero siempre lo he dicho y cumplo mi palabra de la misma manera", expresó el portugués.

Vale recordar que el propietario Sir Jim Ratcliffe viene tomando serias medidas para recortar gastos en la institución desde que asumió el control. Más de 250 empleados del club han perdido sus puestos de trabajo, se redujo las opciones de comida en el comedor del equipo, limitando los almuerzos a sopa y sándwiches, con excepción de los jugadores del primer equipo, entre otras decisiones se prevé que se agraven en los próximos meses.

Al mismo tiempo, según reveló el NY Times a través de The Athletic, los Red Devils registran una deuda de 360 millones de euros, de los cuales deberán pagar 200 millones en el 2026 de forma obligatoria si no quieren sufrir sanciones, como puede ser la quita de puntos en la Premier League. A su vez, existe un caso extremo, el cual es poco probable, en el que puede descender de categoría.