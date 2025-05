Las revelaciones de una ex profesora de Franco Colapinto: la frase premonitoria en un examen oral que la sorprendió

La frase premonitoria de Franco Colapinto: "Quiero ser piloto de Fórmula 1"

El 24 de diciembre de 2024 se selló el ingreso de Franco Colapinto a Alpine, algo que se oficializó de forma pública el 9 de enero pasado. Pero en la víspera a la última Nochebuena, el piloto argentino de Fórmula 1 tuvo un gesto que demostró su grandeza abajo del auto: terminar el secundario.

El corredor bonaerense de 21 años quiso cerrar un ciclo de su vida y, como tenía unas materias pendientes, aprovechó que se abrieron mesas de examen y las metió. Alguien que lo conoce muy bien es Laura Castro, ex docente del volante en el Colegio del Pilar.

Ella reveló la frase premonitoria de Franco: “Quiero ser piloto de Fórmula 1”, le dijo a los 14 años con convicción, dejando a Castro impactada. “En una defensa oral, le pregunté cuáles eran sus expectativas y me respondió: ‘Quiero ser piloto de Fórmula 1’. Lo afirmó con una convicción que me quedé impactada. Me acuerdo que le conté a mi esposo, que es fanático del automovilismo, y él me dijo que era imposible que llegara. ‘Vos no lo conocés’, le dije. Siempre tuvo clarísimo cuál era su norte”, contó en una entrevista con el periodista Emiliano Nunia en Super Deportivo Radio.

La docente Laura Castro reveló cómo Franco Colapinto quiso terminar la Secundaria

“Para mí, lo que lo marca a Franco es que siempre sentí que es un alumno distinto. Hoy los adolescentes van cambiando, porque es propio de ellos, van cambiando su vocación y su norte. En cambio Franco, desde muy chico, me transmitió una convicción. Como diciendo: yo voy a trabajar para esto y lo voy a lograr”, explicó.

Destacó su actitud de querer terminar el colegio secundario y subrayó que “Franco es un ejemplo: decidió terminar sus estudios cuando estaba en la cumbre de su carrera. El año pasado se conectó con la escuela, pidió los programas de estudio, realizó los trabajos prácticos y se presentó a dar los últimos finales que le quedaban. Llegó un lunes con su representante, como un ex alumno más. Se le abrió una mesa especial en diciembre. Se sacó fotos con todos y, en lo particular, me dejó un autógrafo que decía: ‘Para Laura Castro, con cariño’”, detalló. Sobre esa vuelta, destacó que “cuando vino a la escuela, a fines del año pasado, llegó con la humildad de siempre y, además, tuvo un gesto hermoso. A pesar de que recibió su título en buena ley, porque hizo todo lo que debía, nos regaló un diploma que agradecía nuestra ayuda en su recorrido educativo”.

El autógrafo de Colapinto a su docente

La educadora valoró su gesto, más considerando su situación de haber alcanzado la élite en su deporte: “Es un chico que no necesitaba el título por un motivo económico y, por eso, me parece que tiene doble mérito. Llevó nuestra bandera a un lugar de privilegio, porque logró meterse entre los 20 mejores pilotos del mundo, y, pese a eso, decidió esforzarse para egresar”. Franco viene de una familia trabajadora, sencilla, y ese entorno seguramente lo ayudó a ser como es.

“Lo veo en la Fórmula 1 como siempre, como el alumno que estaba enfrente nuestro. Es lo lindo que tiene Franco: su autenticidad y picardía. La imagen de Franco trasciende. Cuando lo veo que va a 300 kilómetros se me corta el aire”, concluyó.

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá su segunda carrera con la escudería francesa y será nada menos que en el Gran Premio de Mónaco, la octava fecha de la temporada. Viene de ser 16º en su estreno con la escudería francesa y buscará mejorar su rendimiento en el legendario circuito callejero del Principado.