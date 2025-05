Franco Colapinto se subió al simulador de Alpine y explicó cómo se maneja en Mónaco: “Uno de los circuitos más desafiantes”

Colapinto mostró el circuito de Mónaco en el simulador

Franco Colapinto está de vuelta en el mundo de la Fórmula 1 y tras su debut con Alpine en el Gran Premio de Imola, ahora será el turno de volver a salir a pista en un trazado que ya conoce y es uno de los que tiene mayor recorrido en los 75 años de la categoría. Desde el próximo viernes comenzará la actividad en el circuito de Mónaco con las primeras prácticas oficiales y el argentino aprovechó las redes de su equipo para mostrar un giro en las calles del Principado.

“Hola, chicos, soy Franco. Esta vez es Mónaco. Una de las pistas más especiales del año. Una de las pistas callejeras más desafiantes que tenemos en el calendario. Aquí estamos empezando la vuelta”, dice Colapinto arriba del simulador en el video que difundió Alpine. “Entramos en la última curva donde es importante tener una buena salida. Abrimos el DRS, una de las únicas zonas con DRS de la pista. En realidad, la única. En la que entramos en la curva, pisamos a fondo los frenos, golpeamos un poco el bordillo y no el muro, y luego subimos al Casino. Es realmente importante tener una buena salida de ahí. Es una subida. Es una subida realmente dura si lo estás haciendo. Caminando ahí, cerca de esa pared, cerca de ahí, tienes que moverte un poco a la derecha. Aquí tienes que realmente cerca de una pared, casi tocándola”, describió el oriundo de Pilar en la primera parte de la vuelta en el mítico circuito de 3.337 metros de extensión que fue inaugurado hace 96 años (1929) y tiene 19 curvas.

“Y esta es la curva más lenta del año. Bloqueo completo, segunda marcha. Usa mucho ese bordillo. Usa mucho ese. Y es realmente importante, ya sabes, no estar sobrecalentando los neumáticos cada vez que quieres potencia. Y aquí vamos a través del túnel. Es el mejor lugar para adelantar en la pista. Tienes que frenar muy tarde, a falta de cien metros, más o menos. Estar muy cerca de eso, de esa curva, de ese muro. No golpees el alerón. Y luego entramos en esta, la mejor parte de Mónaco, la piscina. Izquierda, derecha. Y luego entramos en otra derecha. Izquierda. Esa es. Estás muy cerca de la pared. Es el mejor ángulo de cámara del campeonato probablemente. Y luego entramos en la última curva Rascasse y eso es una vuelta alrededor de Mónaco. Abrimos el DRS y terminamos la vuelta. También es uno de los circuitos más difíciles del calendario. No se puede adelantar mucho en la carrera, pero es una clasificación muy importante, así que hay que clavarla en la qualy”, concluyó Colapinto en su análisis de Mónaco.

Colapinto terminó en el puesto 16 en el Gran Premio de Imola (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Es importante recordar que el año pasado, cuando todavía era piloto de la escudería MP Motorsport en Fórmula 2, Franco compitió en Mónaco: llegó en el 5° puesto de la carrera Sprint. Ya en la Feature Race (prueba principal), alcanzó el 13° lugar. Un año antes, en 2023, el argentino logró un cuarto puesto en el Sprint y finalizó sexto en la carrera del domingo en la F3.

Además del video en el simulador, Alpine dio a conocer declaraciones de Colapinto en la previa del fin de semana de acción en el Principado. “Ha sido fantástico volver a la pista y competir. No hay nada como la sensación de volver a ponerse al volante de un F1 y pilotar en una carrera, y hacerlo en un circuito como Imola ha sido fantástico. Los aficionados italianos son de otro mundo, su energía y el ambiente hacen que este lugar sea realmente único. Ha sido un fin de semana difícil, pero no exento de aspectos positivos. Hemos aprendido mucho como equipo, y me he sentido cada vez más cómodo en el coche a medida que pasaban los tres días”, comentó el argentino sobre su regreso y estreno con el equipo francés.

Acto seguido, dio detalles de la carrera y habló de su expectativa para la octava fecha del calendario 2025 de la F1. “Exploré los límites del monoplaza en la clasificación y al final cometí un pequeño error que tuvo consecuencias trascendentales. Salíamos desde la decimosexta plaza y nos esforzamos por ser pacientes para poder entrar en la lucha por los puntos. Casi lo conseguimos, teníamos un buen ritmo, pero por desgracia perdimos terreno cuando intervino el coche de seguridad, lo que benefició a otros competidores. Ahora entramos de lleno en otra semana de carreras, y este fin de semana centraremos nuestra atención en Mónaco. Es uno de los circuitos donde es más difícil adelantar, y donde no tenemos el más mínimo margen de error. Estoy deseando volver a la pista, ganar confianza poco a poco y seguir progresando con el equipo”.

Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly (REUTERS/Jakub Porzycki)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP MÓNACO DE LA FÓRMULA 1

Viernes 23 de mayo

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 24 de mayo

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 25 de mayo

Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

*Fox Sports televisará en diferido la carrera