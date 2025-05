Escándalo en Brasil: una jugadora acusó al árbitro de realizar comentarios sexistas y pidió detener el partido

La jugadora Stella Terra denunció al referí de hacer comentarios sexistas durante el partido ante el Sao Paulo

El fútbol femenino de Brasil vivió una jornada bochornosa tras una denuncia realizada por la jugadora del RB Bragantino Stella Terra, quien acusó al árbitro del encuentro ante el Sao Paulo de haber realizado comentarios machistas y sexistas en el campo de juego. Esto motivó a que la atleta advirtiera la situación mediante gestos para detener el cotejo, aunque esto fue en vano porque el referí la ignoró.

Las imágenes que recorrieron el mundo muestran a la futbolista de 38 años cruzando sus brazos y apuntando hacia el árbitro Juliano José Alves Rodrigues en señal de que algo había ocurrido. Esto se dio en la previa de un tiro libre en el minuto 65 del partido que San Pablo le terminó ganando 3-0 al Bragantino por el torneo paulista. Al principio, nadie entendió de qué se trataban los ademanes pero luego, la jugadora denunció a cámara lo vivido con la máxima autoridad en la cancha.

“Se volvió hacia mí y me dijo: ‘Cuando llegue el momento adecuado, te atraparé’. Traje a Aline (Milene, jugadora del Sao Paulo) aquí porque vio y oyó lo que me dijo. No lo digo porque estábamos perdiendo el partido. Todo el mundo escuchó discursos prejuiciosos y sexistas sobre las jugadoras del Red Bull Bragantino y del São Paulo. Yo hice la seña. La federación adoptó el protocolo que en cualquier momento y ante cualquier perjuicio, hacer la señal. No pasó nada. Es una situación muy triste y hay que tomar medidas”, afirmó Stella Terra en una entrevista con la cadena TNT Sports después del partido.

Según informó el medio Globo Esporte, el árbitro acusado por la futbolista negó los hechos y dijo que todo transcurrió con normalidad. Esta declaración contradice la denuncia de las jugadoras, que se sintieron acosadas por el juez. “Esto no puede pasar en el fútbol femenino. Cuando los hombres vienen a hablar, creen que pueden decirte lo que quieran. Tienen que tener respeto. Sufrí lo mismo allí. No es así, hay que tener respeto. Cuando Stella hace ese gesto, le digo que pare (el juego). Hizo como si no la hubiera visto. La Federación trabaja mucho para que algo así no suceda”, agregó la futbolista del San Pablo Aline Milena.

Luego, la futbolista del Bragantino realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram con las imágenes y un mensaje llamando a la reflexión: "Tenemos que hablar, ya no podemos estar calladas. Pero más que eso, necesitamos ser escuchadas. Espero desde el fondo de mi corazón que se tomen medidas, no sólo para mí, sino para incontables mujeres y niños que practican este deporte, que luchan día a día por reclamar su espacio y tener el debido respeto".

Tras el escándalo, ambos clubes se mostraron a favor de la denuncia de Terra y publicaron respectivos comunicados apoyando a la jugadora de Bragantino y pidiendo que se tomen medidas al respecto. A todo esto, la Federación Paulista anunció que investigará lo acontecido.

“Red Bull Bragantino apoya y se solidariza con las denuncias realizadas por nuestra atleta, Stella Terra, y por la jugadora del São Paulo Futebol Clube, Aline Milene, contra actos de sexismo en el arbitraje del partido entre los equipos, por el Paulistão Femenino. Nuestro club siempre ha valorado el respeto y la dignidad para que las mujeres tengan derecho a desempeñar su trabajo profesionalmente, ya sea dentro o fuera del campo. Repudiamos cualquier actitud discriminatoria y aguardamos con atención la investigación de los hechos por la Federación Paulista de Fútbol", publicó este viernes el club brasileño.

El San Pablo, en tanto, escribió un descargo similar al de su par, exigiendo medidas al respecto: “Es con el coraje y la fuerza de las mujeres que trabajan diariamente por ganar espacios, que reforzamos en no aceptar convivir con el machismo y los insultos en el fútbol femenino. Las reglas están para ser seguidas. No toleramos este tipo de actitudes y siempre apoyaremos el respeto, el profesionalismo y los derechos del fútbol femenino".