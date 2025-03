Dolor en la F1 por la muerte del camarógrafo Ulises Panizza: la sentida despedida de Franco Colapinto

El camarógrafo Ulises Panizza

El automovilismo y el paddock de la Fórmula 1 están de luto por la repentina muerte de Ulises Panizza, camarógrafo de ESPN y Disney+, quien falleció en las últimas horas tras una larga trayectoria dedicada a la cobertura de la máxima categoría del automovilismo en el mundo, donde era una figura muy querida por los pilotos, colegas y fanáticos.

Su muerte provocó múltiples muestras de afecto y dolor en el ambiente del deporte motor, con mensajes que destacaron su profesionalismo y calidez humana. Uno de los homenajes más sentidos fue el de Franco Colapinto, el piloto argentino que debutó el año pasado en la Máxima cuando Williams decidió darle las últimas nueve carreras del calendario y que para este 2025 se convirtió en piloto reserva de Alpine. “Un grande Uli. Siempre dejando todo… te vamos a extrañar! Qué lindo haber compartido juntos mis primeras carreras en F1. Mucha fuerza para toda la familia”, fueron las palabras del oriundo de Pilar una vez que conoció la triste noticia.

Panizza era parte del equipo técnico que viajaba a cada Gran Premio y tenía a su cargo la captura de imágenes para una de las plataformas con derechos de transmisión en latinoamérica. Su trabajo formó parte esencial de la cobertura audiovisual de las competencias, convirtiéndose en una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1. Su muerte se produjo días antes de viajar a Japón para cubrir la tercera fecha a correrse en el histórico trazado de Suzuka.

El periodista especializado Fernando Tornello, relator y conductor en cada una de las citas de la categoría, también expresó su pesar: “Qué dolor. Lejos de Argentina me acabo de enterar que Uli no está más con nosotros. Viejo y querido compañero, quién generaba todas las imágenes de notas y de F1. Descansa en paz Ulises Panizza. Todos te vamos a extrañar”.

El mensaje de Colapinto tras el fallecimiento de Panizza

Desde el entorno cercano, el periodista Juan Fossaroli, amigo personal de Panizza y quien compartió años junto al camarógrafo argentino, escribió en sus redes: “Todavía no lo puedo creer. No sabes cómo te voy a extrañar. Hermano, amigo, compañero de aventuras. Súper profesional y una persona ÚNICA. La F1 no será lo mismo sin vos. ULI D.E.P.”, remarcó el reconocido cronista y quien recorre todos los circuitos de la Fórmula 1 a lo largo del año.

Otro que se pronunció tras el fallecimiento de Panizza fue el español Albert Fábrega, especialista técnico de ESPN: “La F1 y la vida será más triste, fría y gris sin ti Uli. Cuánto te vamos a echar de menos. Qué difícil va a ser sin tu sonrisa. Descansa en paz, amigo. Nunca te olvidaremos. Siempre con nosotros, papi”. Además de las sentidas palabras, subió una decena de fotos junto a Ulises en sus coberturas.

Tras el mensaje de Fábrega, fueron varios los que aprovecharon para dejar su saludo. Entre ellos el papá de Colapinto. “No LPM será posible. Uli, siempre estará con Nosotros. Albert, Juan a todos sus seres queridos fuerza en estos momentos”, apuntó Anibal.

Junto a Colapinto, otro destacado piloto de la F1 también dejó su homenaje para Panizza. El mexicano Sergio “Checo” Pérez subió una foto con el camarógrafo en la que ambos se están riendo y escribió: “Muy triste por la partida de nuestro querido Uli. Se va a extrañar su alegría y su sentido del humor. Descansa en paz, hermano”.

Desde el periodismo internacional, el británico Will Buxton, comentarista y analista de la Fórmula 1, compartió sus condolencias: “Su amor por la vida y su entusiasmo por la vida eran contagiosos y desenfrenados. No tengo un solo recuerdo de él en el que no estuviera sonriendo y riendo. Una noticia devastadora. Mis condolencias están con sus seres queridos, con Giselle, Juan y toda su gente. Un hombre encantador”.

Por su parte, la reportera mexicana Giselle Zarur Maccise, parte del equipo de Fox Sports en las coberturas de F1, también recordó a Panizza: “Uli, descansa en paz amigo. Tantos recuerdos. Te extrañaremos en las pistas y fuera de ellas”.

La trayectoria de Ulises Panizza, marcada por su presencia en los circuitos internacionales y su compromiso con el automovilismo, dejó una huella en quienes compartieron con él el detrás de escena de la Fórmula 1. La comunidad del deporte motor continúa rindiéndole homenaje a través de mensajes que resaltan su legado humano y profesional.

