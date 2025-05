Previo a los cuartos ante Boca, Independiente va por la cima de su zona en la Sudamericana ante Guaraní: hora, TV y formaciones

Independiente se enfrentará a Guaraní desde las 19 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en un duelo crucial por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025. Será justo antes de visitar a Boca, este lunes, por los cuartos de final del Torneo Apertura. En juego estará nada menos que la cima de la zona, que hasta ahora les pertenece a los paraguayos. Dirigirá el brasileño Flavio Rodrigues De Souza y televisarán ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Julio Vaccari llega a este encuentro con la moral en alza después de una contundente victoria por 5-1 frente a Boston River en Montevideo, que puso fin a una racha negativa. Antes de ese triunfo, Independiente había acumulado una serie de resultados poco favorables, incluyendo una derrota inicial ante Guaraní en Paraguay por 2-1, un empate con Riestra y caídas frente a Atlético Tucumán y Rosario Central. Además, el Rojo también llega envalentonado por el triunfo contra Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del certamen doméstico (golazo de Santiago Montiel).

Por su parte, Guaraní, líder invicto del Grupo A, buscará asegurar su clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana con una victoria en Avellaneda. El equipo paraguayo ha mostrado un desempeño sólido en el torneo, con un empate frente a Boston River en Uruguay, una victoria sobre Independiente en Asunción y cuatro puntos obtenidos en sus enfrentamientos contra Nacional Potosí, gracias a un triunfo en casa y un empate en Bolivia. Sin embargo, llega a este compromiso tras una derrota por 2-0 ante Cerro Porteño en el torneo local, donde ocupa la segunda posición en la tabla del Apertura.

En diálogo con un medio de su país, el entrenador Francisco Chiqui Arce cargó duro contra Vaccari por sus dichos post partido en Asunción: “No me molestaron las declaraciones, pero sí me parecieron raras. Creo que vio otro partido. Si nosotros acertábamos los contraataques, ganábamos 3-0 o 4-0. No digo que sea principiante, porque ya dirige Independiente, pero no creo que tenga tantos años de carrera y me dicen que era analista de videos... Creo que irá madurando con el tiempo".

A falta de dos compromisos para cerrar las clasificaciones a octavos de final y el playoff de 16avos de la Sudamericana, este cotejo resulta trascendental ya que un triunfo pondría a Independiente en lo más alto cuando todavía le restará recibir a Nacional Potosí en Avellaneda. En tanto, un empate o una victoria sostendría a Guaraní como puntero cuando todavía tendrá que jugar con Boston River en Paraguay.

El choque entre estos dos equipos no solo definirá el futuro inmediato de ambos en la Copa Sudamericana, sino que también pondrá a prueba la capacidad de Independiente para mantener el impulso tras su reciente victoria y la fortaleza de Guaraní como líder del grupo.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola; Rodrigo Fernández Cedrés, Rodrigo Cabral; Santiago Montiel, Matías Giménez Rojas y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari

Guaraní: Martín Rodríguez; Juan Pérez, Mario López Quintana, Gustavo Vargas, Alexis Cantero; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Gilberto Martínez, Wilson Ibarrola; William Mendieta y Fernando Fernández. DT: Francisco Arce

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Hora: 19.00

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (Brasil)

VAR: Rodrigo Dalonso (Brasil)

Televisarán: ESPN y Disney+