La broma de Colapinto a los empleados de Alpine por el triunfo de Argentina a Francia en el Mundial: “Hizo saltar algunas chispas”

La broma de Colapinto sobre la rivalidad entre Argentina y Francia

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 y ya tuvo una ajetreada jornada en el paddock del Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La actividad del Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola, comenzó el día jueves con las conferencias de prensas protocolares, y una de las preguntas más realizadas por parte de los periodistas estuvieron relacionadas con el albiceleste y la decisión de Alpine de relegar a Jack Doohan de su puesto. Al mismo tiempo que el pilarense hizo un detallado análisis sobre la oportunidad que se le presenta en el Gran Circo, bromeó con la rivalidad entre Argentina-Francia que comenzó desde el Mundial de Qatar 2022.

Con su humor tan característico y su personalidad que genera furor en las redes sociales, el argentino respondió con soltura cuando le preguntaron sobre cómo es para un argentino trabajar en una escudería francesa. “Es genial. Me encanta Alpine-Renault. Alpine tienen una gran historia en el deporte y es un honor estar pilotando para ellos”, aseveró.

Inmediatamente, comenzó a bromear con su relación con los integrantes del staff de Alpine e hizo alusión a la final en el Estadio Lusail en la que Argentino se terminó imponiendo sobre Francia en la tanda de penales. “Es complicado después del Mundial, hizo saltar algunas chispas. Pero eso es más del lado de los franceses, por nuestra parte está bien, les ganamos, así que no pasa nada”, comentó entre risas Colapinto.

A esto, agregó: “Estoy muy contento aquí. Tengo muy buena relación con los ingenieros y los mecánicos, todo el mundo me apoya. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy impaciente por empezar a trabajar”.

Franco Colapinto con el equipo de técnicos de Alpine (@alpinef1team)

Por su parte, también habló sobre su participación con el equipo con sede principal en Enstone e hizo hincapié en las cinco carreras que tiene para demostrar su valía en la Fórmula 1. “Estoy muy emocionado, todo es nuevo otra vez. Empezamos desde cero. Estoy contento de volver a la F1. Ni siquiera pienso en las cinco carreras. Simplemente, estoy contento y lo estoy llevando muy bien”, analizó.

Además, sumó: “Me llevará unas cuantas carreras ponerme al día y maximizar todo en el coche, probablemente más de cinco. Creo que ahora mismo solo quiero volver a manejar. Claro, después de oír a Carlos Sainz, decir que necesita unas 10 carreras para acostumbrarse al coche (en Williams), creo que cinco no son suficientes para mí, que solo tengo nueve carreras en toda mi vida en la F1″.

En esta misma línea, profundizó en el tiempo de adaptación que tendrá sobre las características del monoplaza A525 de Alpine: “Probablemente, me lleve unas cuantas carreras más, probablemente un par más de cinco, tomar ritmo y sacarle el máximo partido al coche. Pero es lo que tengo. Solo quiero sacarle el máximo partido, disfrutarlo e intentar hacerlo lo mejor posible para el equipo”.

Colapinto comenzó a palpitar su regreso a la Fórmula 1 (AP Photo/Luca Bruno)

“Nunca son circunstancias agradables cuando sucede algo así, cuando te sientas en el asiento de otro piloto. Pero uno nunca elige realmente el momento en el que está en la Fórmula 1. Simplemente, lo aprovecho, intento hacerlo lo mejor posible y busco que el equipo rinda al máximo para el trabajo”, afirmó sobre su confirmación como titular en Alpine, donde relegó de su puesto al australiano Jack Doohan, quien quedó como piloto de reserva.

Colapinto también reflexionó sobre los Grandes Premios en los que competirá y profundizó de forma contundente sobre los resultados que podría tener. “Creo que, como piloto, por supuesto, intento ir paso a paso. No conozco bien el coche, así que vienen muchas cosas nuevas. Y solo quiero hacer bien lo básico y luego los resultados llegarán. Realmente no espero ningún resultado. Creo que el rendimiento de los equipos es tan ajustado que cambian de pista en pista, dependiendo de cuál sea el más fuerte de cada uno. Así que, al final, creo que hasta los FP1 y FP2, no tenemos una visión clara de dónde estamos”, argumentó.

“Así que seguimos trabajando mucho con el equipo. Nuestro objetivo principal es hacer el coche más rápido también. Necesitamos encontrar algo de rendimiento. Y creo que eso se conseguirá con mucho trabajo de Pierre y mío. Ese es el objetivo principal: intentar mejorar el rendimiento. Y luego, por supuesto, después de estas cinco carreras, veremos qué pasa”, completó.