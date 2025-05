El gesto ál árbitro por el que Pipo Gorosito fue suspendido por ocho partidos en Perú

El gesto por el que Gorosito fue suspendido por ocho partidos en Perú

Néstor Gorosito, entrenador argentino de Alianza Lima, fue suspendido por ocho fechas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a gestos considerados como una “ofensa al honor de los oficiales del encuentro”, según el informe del Tribunal de Disciplina La sanción se produjo tras el polémico partido entre Alianza Lima y Cienciano, en el que el equipo limeño cayó por 1 a 0. Además de Gorosito, también fueron sancionados el director deportivo Federico Navarro, el delantero Paolo Guerrero y el estadio Alejandro Villanueva.

El conflicto surgió durante el enfrentamiento en el que el árbitro Bruno Pérez expulsó a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, además de cobrar un penal en el último minuto que resultó decisivo para la derrota de Alianza Lima. Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo blanquiazul manifestaron su descontento con el arbitraje, lo que derivó en protestas tanto durante como después del partido. En particular, Gorosito fue señalado por un gesto en particular mientras se marchaba del campo: se golpeó el rostro con los nudillos mientras gritaba “caradura”, en clara alusión al árbitro. También, en su camino al vestuario, las cámaras de TV captaron sus insultos.

“A los tres minutos, a los dos minutos, empezó a sacar tarjetas amarillas constantes para nosotros. Nos dan un penal en el que ni lo ve al otro. Ni lo ve, está de espaldas, no es que lo ve y le pega un codazo. Pero no es solo eso, sino las faltas chiquitas. Juego a la pelota desde los seis años. Y uno se da cuenta enseguida cómo va la cosa. Te genera impotencia. Y Alianza es un equipo muy grande para que le hagan esas cosas”, declaró el ex enganche de River y San Lorenzo sobre los hechos que derivaron en su suspensión.

“Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando; me voy de la cancha. Y como cruzo la cancha, me tiene que echar. ¿Si fue mi manera de protestar? Sí, porque ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que vamos creando se hacen más difíciles de sobrellevar", concluyó.

La FPF llevó a cabo una investigación tras los incidentes y determinó las sanciones correspondientes. Gorosito y Navarro deberán cumplir ocho fechas de suspensión, mientras que Guerrero recibió dos fechas: una por la tarjeta roja que le fue mostrada durante el partido y otra por sus protestas hacia el árbitro. Además, el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima juega como local, deberá permanecer cerrado al público en el próximo encuentro del equipo, que será contra Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Apertura.

El impacto de estas sanciones llega en un momento complicado para el equipo dirigido por Gorosito. Desde que eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores, Alianza Lima ha mostrado un rendimiento irregular. Actualmente ocupa el quinto lugar en el torneo local con 20 puntos, a tres del líder Universitario, y se encuentra tercero en el grupo D de la Copa Libertadores con cuatro unidades. Este jueves, el equipo enfrentará a Talleres en un partido crucial para sus aspiraciones en el certamen continental.

Un dato que refleja la tensión dentro del plantel es la cantidad de expulsiones que ha acumulado en los últimos diez partidos: ocho en total, incluyendo las dos que ocurrieron en el polémico duelo contra Cienciano. Este contexto no solo afecta el desempeño deportivo del equipo, sino que también pone en evidencia los desafíos en cuanto a comportamiento que enfrenta el club bajo la dirección de Gorosito.