La dura respuesta de Marchesín a Migliore luego de que lo acusara de “comerse” el gol de Mastantuono en el Superclásico

Agustín Marchesín le respondió a Pablo Migliore

No fue un partido especial. Fue único. Cada Superclásico se vive como un campeonato extra. Como si hubiera un título dentro del propio torneo doméstico. Y el resultado siempre deja secuelas: puede significar una inyección anímica para el que gana, como puede derrumbar un proyecto para el que pierde. Así ocurrió con el último duelo entre River y Boca en el Monumental, dado que después del triunfo del Millonario Juan Román Riquelme despidió a Fernando Gago de la dirección técnica del Xeneize.

En dicho compromiso, Agustín Marchesín tuvo un protagonismo estelar. Es que el arquero con pasado en Lanús fue muy criticado por Pablo Migliore, debido al golazo de tiro libre de la figura juvenil que abrió el partido en favor de La Banda: Franco Mastantuono. El joven de 17 años se hizo cargo de un tiro libre perfecto para colgarla del ángulo y dejar de rodillas al ex capitán del Granate. Una conquista histórica, dado que el pibe de 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Superclásico, superando el récord que ostentaba Javier Saviola.

Y unos días más tarde, antes de los octavos de final del Torneo Apertura, Agustín Marchesín le respondió al Loco Migliore. “No comparto que me haya comido el gol de Mastantuono. Comerse un gol es lo que le pasó a Pablo Migliore con Fluminense”, sorprendió el ex Lanús en declaraciones brindadas en Radio Continental.

Marchesín hace referencia al blooper de Migliore que significó el empate 2-2 de Fluminense en cancha de Racing, por la semifinal de ida de la Copa Libertadore 2008. El Loco no pudo contener un remate de Thiago Neves a quince minutos del final y en la revancha tras caer 3-1 en Río de Janeiro, Boca Juniors quedó eliminado de la competencia.

El blooper de Migliore en Boca Fluminense por la Copa Libertadores 2008

Por otro lado, Marchesín también se refirió al fracaso en la Copa Libertadores actual, donde quedó eliminado ante Alianza Lima en la segunda fase clasificatoria a los grupos. El arquero fue reemplazado minutos antes de que la definición llegara a los penales y en un momento clave que marcó la inesperada despedida del certamen continental frente a un rival de menor calibre en La Bombonera.

“Yo tengo muy claro lo que pasó. Y no puedo salir a hablar y desmentir, porque es perder el tiempo y por ahí herir susceptibilidades en cosas que no son ciertas. El arquero siempre sueña con llegar a una instancia como esa, ya saben de lo que estoy hablando”, afirmó. Y agregó: “Es una tontería que yo no quise estar en la definición de penales contra Alianza Lima o que me borré. El arquero siempre sueña con llegar a esa instancia. Es la gloria máxima. Son decisiones que se toman que uno tiene que respetar”.

“Si hay penales también decidirá el DT qué es lo mejor para el equipo, como Fernando (Gago) lo hizo. Es un DT extraordinario, una persona que siempre admiré. Y él decidió y uno lo tiene que respetar. Leandro (Brey) es muy bueno en ese sentido y venía de atajar cuatro penales contra Gimnasia. El técnico decidió que lo mejor para el equipo era eso y uno lo respeta porque uno también quiere lo mejor y hacer lo que sea para lograr la clasificación”, concluyó.