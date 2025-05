Ayrton Costa podría perderse el Mundial de Clubes con Boca por una causa judicial pendiente

Ayrton Costa, en duda para el Mundial de Clubes en Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

Resta un mes y diez días para el debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes y pese a la incertidumbre que se maneja por el entrenador que comandará al equipo en ese certamen internacional, también existen interrogantes respecto a la presencia de uno de los futbolistas del plantel.

Se trata de Ayrton Costa, a quien le rechazaron la Visa para ingresar a los Estados Unidos, donde se llevará a cabo la competencia, ya que tiene una causa pendiente que podría complicar su viaje. El departamento de legales de la entidad de la Ribera y los abogados del futbolista trabajan para destrabar su situación ante FIFA, según pudo averiguar Infobae.

Costa fue implicado por el delito de robo calificado en poblado y banda junto a su hermano y un amigo en 2018. Tenía 19 años. La Policía los detuvo cuando se trasladaban en un vehículo con objetos robados de una casa en Bernal. A los dos años, el quilmeño debutó profesionalmente en Independiente de Avellaneda y recién en 2022 la etapa de investigación del hecho concluyó. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Quilmes tomó cartas en el asunto debido a que Carlos Anselmo Costa, hermano mayor de Ayrton, registró otra denuncia allí en 2020 por otro robo en Quilmes Oeste. Fue entonces condenado a siete años y ocho meses de prisión, al mismo tiempo que el futbolista fue sobreseído ya que su defensa alegó ante la Justicia que había sido arrastrado por su entorno y merecía ser liberado mediante una probation por tratarse de un delito menor.

Luego de un paso a préstamo por Platense en 2022, retornó a Independiente y en octubre de 2023 nuevamente se vio envuelto en un hecho delictivo. Esta vez, más grave: encubrimiento de asesinato. Su hermano Carlos, quien había recibido el beneficio de prisión domiciliaria 15 días antes de la muerte de su ex pareja, Agustina Belén Aguilar (21 años), mujer que lo había denunciado dos veces por violencia de género, fue acusado de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

Ayrton Costa, por ahora, no viajaría a Estados Unidos para el Mundial de Clubes (REUTERS/Rodrigo Valle)

El padre de la víctima declaró: “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”. Además, aseguró que su hija había denunciado a su pareja desde 2020, cuando llevaba tres años en un penal detenido. “La hostigaba”, aseguró. “Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal”, dijo a Télam un vocero judicial.

Carlos Anselmo negó haber asesinado a la madre de sus dos hijos: “Yo no la maté. No tengo nada que ver. Me están reprochando un hecho injusto”. La medida del magistrado se había acelerado después de que un forense que hizo la autopsia al cuerpo de Agustina aclarara algunas cuestiones inherentes al informe, donde se visibilizaban marcas compatibles con una asfixia mecánica en el cuello. Según lo que le dijo Carlos Costa a los policías que llegaron a la propiedad tras la muerte de Aguilar, ambos habían estado ingiriendo “bebidas alcohólicas y cocaína” y la joven “comenzó a convulsionar”, por lo que él intentó reanimarla haciéndole maniobras de RCP. A la altura del cuello, el hombre presentaba marcas de rasguños, pero las justificó diciendo que se las produjo cuando intentaba reanimar a la joven.

Con la investigación en curso, Ayrton Costa consiguió los avales legales para ser transferido a mediados de 2024 al Royal Antwerp de Bélgica a cambio de una suma cercana a los 2,5 millones de dólares. Después de militar en el fútbol europeo en el segundo semestre del año pasado, Boca desembolsó cerca de USD 3,5 millones para contratarlo. Con la camiseta azul y oro mostró buen nivel en los 10 partidos que lleva disputados este año (además registra una expulsión). A esta hora, el defensor de 25 años no está habilitado para embarcarse en el avión rumbo a Estados Unidos y solamente la FIFA, a través de un permiso especial, es quien podría habilitarlo para jugar el Mundial de Clubes.