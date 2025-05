Las revelaciones del Kun Agüero: de la presión de su padre al consejo a Messi por su nuevo look

Sergio Agüero se encuentra entusiasmado con su nueva serie. La leyenda del Manchester City, que surgió de Independiente y se retiró en el Barcelona, visitó los estudios de ESPN para promocionar su largometraje que consta de cuatro capítulos y se transmitirán por Disney+.

Naturalmente, al tratarse de una producción documental, el ex delantero reveló detalles de su vida íntima a lo largo de su carrera. La presión de su padre, las relaciones que gestó durante sus días en la Selección y la amistad con Lionel Messi fueron algunos de los aspectos a los que se refirió en el programa F90.

“Mi viejo siempre me exigía al máximo. Desde choquito, cuando hacía goles en los clubes de barrio, siempre me corregía cosas que hacía durante el partido para que siguiera creciendo”, comentó en la extensa entrevista. Y con la ocurrencia que lo caracteriza, se atrevió a compararlo con Guardiola, a quien conoció durante sus días en los Citizens. “Era como Pep, cuando llegó al club, el plantel tenía grandes figuras como Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva, Kevin De Bruyne, Nasri, Zabaleta... eran nombres importantes; pero todos nos preguntábamos qué iba a pasar. Con su llegada cambió todo para bien". Sin dudas, el respeto fue una de las claves del éxito en ambos casos.

Fiel a un estilo descontracturado y humorístico, el Kun se refirió al nuevo look de Lionel Messi. “Está bueno, me gusta el pelo largo. Yo durante un tiempo en el Atlético de Madrid lo usaba; pero es raro que no use vincha. Está en el intermedio, pero el otro día se le movía un poco. Va a tener que empezar a usar. Seguramente le va a quedar muy bien", analizó.

En cambio, cuando se refirió a su hijo, Benjamín, apeló a la seriedad, porque “él sabe quién fue el abuelo y quién es el padre”. “Está muy tranquilo, yo siempre le pido que sea respetuoso con los entrenadores y los chicos; se podrá enojar como todo el mundo, pero que se saque la bronca solo en el vestuario. Él no tiene la presión que tuve yo. Se maneja con mucha calma, pero entrena para llegar a Primera. Lo intenta día a día", deslizó.

Uno de los aspectos más destacados de Kun por Agüero es que la historia es narrada por el propio protagonista, quien comparte reflexiones y revelaciones sobre los momentos más significativos de su vida. Desde sus primeros pasos en el fútbol en el Rojo hasta su consolidación como una estrella mundial en clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City.

Además de los logros deportivos, el documental aborda temas más íntimos, como los sacrificios realizados a lo largo de su carrera y las relaciones que marcaron su vida.

La serie ofrece un recorrido íntimo y detallado por la trayectoria del ex delantero. Según detalló la producción, el documental incluye material de archivo inédito y entrevistas exclusivas con familiares, amigos y figuras reconocidas del ámbito deportivo y mediático, como Lionel Messi, Pep Guardiola, Nicolás Otamendi e Ibai Llanos, entre otros.