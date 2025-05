Gallardo destacó la gran victoria de River ante Vélez y aseguró: “Estamos en una etapa de consolidación”

River Plate volvió a mostrar señales de crecimiento futbolístico y Marcelo Gallardo no esquivó el análisis. En la conferencia de prensa posterior al triunfo por 4-1 sobre Vélez, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2025, el técnico millonario destacó la evolución del equipo, valoró el trabajo de varios jugadores y pidió equilibrio para lo que viene: una recta final cargada en los “mata-mata” por la Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En su primera respuesta, Gallardo dejó en claro cuál fue el tramo del partido que definió la noche en el Monumental: “Me gustó mucho lo que hicimos en el primer tiempo, fue una continuidad de lo que veníamos mostrando en los partidos anteriores. Eso nos alienta a seguir creciendo como equipo”. River impuso condiciones de entrada, marcó a través de Sebastián Driussi, Facundo Colidio e Ignacio Fernández, y se fue al descanso con ventaja 3-1, por el descuento de Maher Carrizo.

“El rival nos propuso jugar de igual a igual, tuvimos protagonismo desde el inicio, buenas condiciones en ataque y contundencia en los goles”, agregó. Asimismo, el Muñeco reconoció que el desarrollo cambió tras el descanso: “Con el resultado a favor, los primeros quince minutos nos costó hacer pie. Vélez salió más, nos presionó en nuestro campo y con algunas imprecisiones nos comprometimos”. Luego, el clima jugó su parte: “Con la lluvia, nuestra gente eufórica y viviendo un ambiente de muchísimo entusiasmo, el partido se fue desarrollando donde no sufrimos demasiado y, aunque tampoco creamos, el resultado se justificó por lo hecho en el primer tiempo”.

Sebastián Driussi volvió a convertir. Esta vez anotó el primero de River ante Vélez, por la Fecha 16 del Torneo Apertura

Uno de los temas recurrentes fue el buen presente de Sebastián Driussi, autor de un nuevo gol clave, el cuarto de manera consecutiva: “Muchas veces vine acá intentando comunicarles que veían algunas cosas normales, están desde afuera, tienen opinión y es normal. Ustedes tienen opinión y yo tengo convicción de acuerdo al trabajo que desarrollamos y lo que observamos”.

Gallardo valoró el proceso: “Hasta hace muy poco, los jugadores que eran muy criticados pasan un buen momento. Y eso requiere no perder las convicciones. El trabajo en equipo hace que las individualidades sobresalgan, eso es lo que más destaco”.

También hubo espacio para destacar el desempeño de Nacho Fernández, autor del tercer gol: “Para que esos futbolistas que no tenían muchos minutos empiecen a tenerlos, primero se requiere tener la mentalidad para competir diariamente”, sostuvo Gallardo. “Nacho no solamente jugó un gran partido sino que convirtió un gol, y eso nos suma muchísimo. Me demuestra que tiene el deseo de seguir compitiendo, como Milton (Casco) y otros que están siempre”.

Nacho Fernández anotó el tercero de River ante Vélez y fue una de las figuras

Sobre el presente de Pity Martínez, Gallardo fue claro: “Ha sufrido episodios continuos de lesiones. En este momento queda acompañarlo, porque esa frustración que siente es tremenda. Siempre ha sido muy positivo para acompañar desde donde le toque, más allá de su frustración personal”.

River se prepara para enfrentar a Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025. Gallardo anticipó su idea: “Espero recuperar bien a los jugadores. La idea será la misma: ir a ganar. Jugamos dos partidos de visitante: en uno ganamos en Lima con un buen primer tiempo, en Quito empatamos con un gran segundo tiempo. Ahora debemos mantener el enfoque”.

“Ya estamos en una seguidilla permanente de partidos. Entramos en una recta del torneo local con definición directa. Por eso pedimos jugar el lunes (ante Barracas Central en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura), porque el jueves viajamos y después volvemos a jugar otro jueves”, explicó.

Marcelo Gallardo concluyó con una reflexión sobre cómo afrontar los ciclos en un club como River: “Seguir construyendo e insistiendo para este momento que nos encuentra no solamente con buen funcionamiento y resultados, sino que todavía estamos en etapa de consolidación. Eso me entusiasma y a la gente también”.

“Cuando tenés convicciones, no te podés confundir. Yo soy el primero que no se puede confundir. No hay que perder el foco por las críticas que intentan hacer daño. Hay que tener siempre equilibrio en la vida. Esto es una locura que va y viene”, cerró.

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo

“Ojalá podamos seguir jugando de esta manera, con el contagio que eso significa entre los futbolistas”.

“Bienvenidos sean los procesos que a veces nosotros tenemos que soportar para que el equipo empiece a mostrar una cara que a nosotros nos guste”.

“No te podés confundir cuando tenés convicciones, y yo soy el primero que no se puede confundir en eso”.

“Valoro mucho la crítica constructiva, pero no la que busca hacer daño”.

“Trabajar en no perder de vista lo que se venía haciendo. Seguir construyendo e insistiendo”.

“Continuidad, trabajo y tiempo; por eso los jugadores se sueltan”.

“El contagio de afuera hacia adentro también es clave para sostener este buen momento”.