Emiliano Vecchio reveló por qué rechazó a Independiente antes de firmar con Racing: “Y me pagaban 20 veces más”

Emiliano Vecchio reveló que estuvo cerca de jugar en Independiente, antes de firmar con Racing

Emiliano Vecchio dejó su huella en Racing. Si bien el volante creativo fanático de Rosario Central está identificado con la otra Academia, en el Cilindro lo recuerdan con cariño.

Surgido del Gigante de Arroyito y de incursiones en el exterior en equipos de menor jerarquía como Fuenlabrada de España o Gremio de Porto Alegre; su regreso al país se dio en Defensores de Belgrano antes de cruzar la Cordillera de los Andes para sumarse en Unión La Calera y Colo Colo. Qatar, el Santos de Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bolivia fueron los destinos antes de volver a su primer amor; pero en Avellaneda logró dos títulos contra Boca (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional) y su talento permanece en la memoria colectiva de la Guardia Imperial.

Lo llamativo es que en las últimas horas, un video suyo se viralizó en las redes sociales, por una inédita confesión que pudo cambiar el recorrido de su trayectoria.

El rosarino dijo que estuvo cerca de sumarse al Rojo, en la semana previa a firmar su vínculo con el club de la vereda opuesta. “Me estaban esperando para sellar mi contrato en Independiente cuando escuché a un periodista que dijo: Vecchio puede funcionar en Independiente, pero no podría hacerlo en Racing por la intensidad de su juego”, comenzó en diálogo con Despacho Play.

El volante había sentido aquella sentencia como una provocación. Y reaccionó de inmediato. “A las tres me contactó Fernando (Gago, por entonces entrenador de Racing) y me explicó que tenía que bajar de peso y demás cuestiones. Al instante, le dije: Mañana estoy ahí. Y a las cinco tenía que reunirme con Independiente. No sabía ni lo que iba a cobrar, y después me enteré que era 20 veces menos de lo que iba a cobrar en Independiente ”, detalló.

“En ese momento, llamé a Sergio Lami, que es mi abogado y mi representante, y le dije que quería jugar para La Academia”, continuó. Luego, la historia es conocida, aunque pudo tener continuidad en su ciclo bajo la tutela de Pintita. Con sólo 20 presentaciones, 5 goles y 7 asistencias, Vecchio dejó una marca imborrable en el Cilindro. Incluso en el elenco albiceleste, se puso en pareja con Mechi Blanco, la hija de quien era presidente por ese entonces y además había tenido una relación con el ídolo Lisandro López. Naturalmente, aquel suceso no cayó bien en el vestuario.

Durante ese tiempo, en una entrevista que le había brindado a Radio La Red, el enganche se había referido a su relación con Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Gabriel Hauche, los referentes del plantel y amigos de Licha: “Les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación, que fue larga. No teníamos ningún inconveniente, muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan. Teníamos discusiones, como todo el mundo. Hay veces que algunas cosas no te gustan o no le gustan al otro, pero cuando entrábamos a la cancha lo dábamos todo”.

“A veces uno siente que lo mejor es irse y probar en otro club. En un punto sentí que en Racing había dado todo lo que tenía quedar y hubiera sido injusto si me quedaba. Fue una decisión totalmente personal, yo lo sentí así. Lo hablé con Víctor (Blanco) y me entendió, como siempre. Mucho no le gustó al principio y es normal, pero siempre me ayudó y ahora me dio la posibilidad de salir. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club”, fueron sus palabras sobre su salida de la Academia.