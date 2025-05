Max Verstappen confirmó el nacimiento de su hija Lily con un tierno posteo

El tierno posteo de Max Verstappen para anunciar el nacimiento de su hija Lily con Kelly Piquet

El piloto neerlandés Max Verstappen anunció el nacimiento de su primera hija, Lily, fruto de su relación con Kelly Piquet, a través de una publicación en Instagram que incluyó dos imágenes íntimas junto a un mensaje cargado de emoción: “Bienvenida al mundo, dulce Lily. Nuestros corazones están más llenos que nunca: eres nuestro mayor regalo. Te amamos tanto”.

La llegada de Lily marca un momento especial en la vida personal del tetracampeón del mundo, quien recibió un permiso especial por parte del equipo Red Bull para ausentarse del Media Day del Gran Premio de Miami, que se disputa este fin de semana. Aunque la escudería ya había informado que la ausencia se debía a motivos familiares, el nacimiento fue confirmado oficialmente el viernes 2 de mayo. Tras presenciar el parto, Verstappen voló desde Niza hacia Miami en su jet privado, aterrizando alrededor de las 20 horas locales del jueves, apenas horas antes del inicio de la actividad en pista.

La bebé es la primera hija en común entre Verstappen y Piquet. Sin embargo, el neerlandés ya ejerce un rol paternal con Penélope, la hija de Kelly nacida en 2019 fruto de su relación anterior con el ex piloto ruso Daniil Kvyat. En distintas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, Verstappen ha demostrado un vínculo cercano con la niña, a la que ha acompañado en distintos eventos familiares.

En declaraciones anteriores, Verstappen había explicado que la paternidad no afectaría su enfoque profesional. “Ya lo he hecho, así que no es algo completamente nuevo para mí. Ahora está en mi ADN, digámoslo así. Me centro en las carreras y luego vuelvo con mi familia. Sé que el bebé estará en buenas manos”, había señalado cuando se le consultó si planeaba modificar su estilo de vida o de conducción ante la llegada de un hijo.

La tierna imagen que subió Max Verstappen a sus redes sociales tras el nacimiento de su hija

El anuncio generó una oleada de reacciones en el mundo de la Fórmula 1. Uno de los primeros en pronunciarse fue Nico Hülkenberg, actual piloto de Haas y el único otro padre en la parrilla, cuya hija nació en 2021. En tono distendido, Hülkenberg expresó: “Espero que sea una buena durmiente. Nosotros tuvimos suerte, y hay muchas cosas bonitas y nuevas por descubrir”.

Otros nombres que han combinado la paternidad con la competencia en los últimos años dentro de la F1 incluyen a Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Romain Grosjean y Felipe Massa. Sin embargo, Verstappen se convierte ahora en uno de los pocos padres activos en el campeonato, lo que añade una nueva dimensión a su vida fuera de las pistas.

Pese al acontecimiento familiar, Verstappen se encuentra ya en Miami para afrontar la clasificación sprint y la carrera principal del fin de semana. Su equipo evalúa además la posible implementación de una nueva especificación del fondo plano del monoplaza, originalmente planeada para el Gran Premio de Imola, lo que refuerza la idea de que el piloto neerlandés está plenamente comprometido con los desafíos deportivos inmediatos.

Aunque tiene contrato vigente con Red Bull Racing hasta 2028, los rumores sobre una posible salida del campeón mundial se intensificaron tras un inicio de campaña 2025 más desafiante de lo habitual. Frente a esto, Christian Horner, jefe de la escudería de Milton Keynes, respondió con contundencia.

Abordó directamente las versiones que vinculan a Verstappen con otros equipos, como Mercedes o Aston Martin. “Max es una parte importante de nuestro equipo. Está muy involucrado en todo lo que hacemos en términos de desarrollo”, afirmó. “Hay mucho ruido externo. A veces nos preguntamos de dónde viene. Internamente, ese mismo ruido no existe”.

Las palabras de Horner buscan disipar los cuestionamientos sobre la continuidad del piloto neerlandés, quien desde 2021 domina el campeonato con autoridad pero que en este arranque de temporada ha encontrado mayores dificultades.

“Tiene contrato hasta 2028. Y si no podemos darle un coche competitivo... entonces, inevitablemente, surgirán dudas”, reconoció Horner. Y luego, añadió: “Pero está totalmente comprometido. Este equipo le ha dado un coche con el que ha ganado 64 Grandes Premios y cuatro campeonatos mundiales”.