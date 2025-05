Fran Cerúndolo, tras llegar a la semi del Masters 1000 de Madrid: “La gente estuvo impresionante en la cancha, me sentí local”

Francisco Cerúndolo se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de Madrid al vencer al checo Jakub Mensik (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Francisco Cerúndolo se clasificó para las semis del Masters 1000 de Madrid al superar al checo Jakub Mensik con parciales de 3-6, 7-6(5) y 6-2. En su búsqueda de la final, se medirá ante el noruego Casper Ruud, a quien ha enfrentado en ocho ocasiones, con un historial de 5-3 a favor para el albiceleste.

Con el triunfo entre sus manos y la adrenalina fresca por batallar por más de dos horas de competencia ante Mensik, la joven promesa de 19 años checa, el hermano mayor de los Cerúndolo dijo: “Estoy muy cansado, corrí un montón hoy. Conecté golpes increíbles con mucha potencia. Me siento muy feliz por lo que hice hoy, fue un partido muy complicado. Nunca tuve el control, tuve que agarrarme a la cancha y seguir peleando. Sabía que iba a ser así, Mensik viene de un presente impresionante, ganando en Miami, saca demasiado fuerte. Acá se le hace bien para su juego, tuve que luchar y el triunfo por suerte cayó de mi lado".

Sobre el desenlace del partido en el estadio Arantxa Sánchez, Fran sostuvo: "El primer set me sentía muy incómodo, el partido pasaba mucho por él, estaba siendo muy agresivo, no podía sacarlo de su zona de confort. Seguí luchando, sabía que iba a tener mi chance y por suerte la aproveché en el segundo set. Por suerte en el tercero él bajó mentalmente y físicamente, yo me pude mantener firme".

Desde el próximo lunes Cerúndolo alcanzará su mejor posición en el escalafón mundial, en el ranking en vivo figura 18 (Foto: AP/Manu Fernández)

Cerúndolo, la mejor raqueta albiceleste, ocupa el puesto 21 del escalafón mundial y aparece en el puesto 18 en el ranking en vivo. Es el primer jugador argentino en llegar a las semifinales del torneo de la Caja Mágica desde que Juan Martín Del Potro lo hizo en 2012, aunque en esa ocasión perdió en sets corridos ante el checo Tomás Berdych. El único albiceleste que se consagró campeón en el certamen de la capital española fue David Nalbandian en 2007.

En cuanto a sus expectativas para este 2025, Fran comentó: “Este año no me había puesto ningún objetivo de tipo ranking a comienzos de la temporada; me había propuesto mejorar cosas tenísticas, físicas y mentales, y creo que lo estamos logrando. Estamos por el camino correcto y creo que este es un premio por este gran comienzo de año: volver al top 20. El próximo lunes voy a tener mi mejor ranking. Ahora estoy enfocado en la semifinal de mañana, en el tenis que vengo haciendo y no tanto en el ranking; eso será consecuencia de lo que vengo haciendo dentro de la cancha”.

Sobre el apoyó del público presente, el albiceleste expresó: “La gente estuvo impresionante en la cancha; me apoyó desde que entré hasta que me fui, llena de argentinos y españoles. Me sentí local y siempre está bueno sentir el apoyo del público. Cuando uno se apaga un poquito y ve que la gente está ahí alentándote y grita tu nombre, te anima para seguir jugando todos los puntos y nunca bajar los brazos”.

Este viernes a partir de las 11 Cerúndolo buscará un lugar en la final cuando enfrente al noruego Casper Ruud (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Cerúndolo, por segunda vez en su carrera, alcanza las semifinales en en un Masters 1000, la primera fue en Miami: “En ese Masters 1000 de 2022 creo que yo no estaba ni dentro del Top 100. Fue el primer torneo grande en el que me fue bien. Tenía muy pocos partidos a nivel ATP, muy pocos partidos contra los mejores jugadores del mundo. Ahora ya pasaron más de tres años desde ese torneo y crecí muchísimo en experiencia, tenis, aprendizaje y maduración. Soy una persona completamente distinta”.

Con la expectativa de clasificarse por primera vez a una final en este tipo de competencias, este viernes, en la cancha Manolo Santana, Cerúndolo se medirá ante el noruego Ruud, no antes de las 11:00 (hora argentina).