Andre Agassi debutó profesionalmente en otro deporte a los 55 años: “Es algo extraño”

Andre Agassi ganó su primer partido profesional de Pickleball

Andre Agassi comenzó su trayectoria en el pickleball profesional con una victoria este miércoles en el Campeonato Abierto de Pickleball de Estados Unidos, al imponerse en la categoría mixta junto a Anna Leigh Waters, la jugadora número uno del mundo en este deporte.

El debut del extenista de 55 años se produjo un día después de su cumpleaños, en una jornada en la que la dupla Agassi-Waters superó por 11-8, 9-11 y 11-7 a los jóvenes Stevie Petropouleas, de 13 años, y Tristan Dussault, de 16. El encuentro se disputó en Naples, una de las sedes tradicionales del torneo más prestigioso de pickleball en Estados Unidos.

Agassi, ganador de ocho títulos de Grand Slam y miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional, solo había jugado pickleball a nivel amateur antes de esta competencia. A pesar de su inexperiencia en el circuito profesional, su rendimiento se vio respaldado por su compañera Waters, de 18 años, considerada la figura más dominante del pickleball femenino a nivel global. Y el Kid de Las Vegas hasta se dio el gusto de cerrar el encuentro con una jugada de alto vuelo.

“Tengo que decir que es bastante interesante estar aquí en los Campeonatos de Pickleball de Estados Unidos en mi cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Sucede cada vez menos y con más tiempo entre cada ocasión, así que pensé que esto era una excusa para traer a la familia, hacer algo que me encanta hacer y, con suerte, ponerme en un ambiente que pueda ayudarme a disfrutarlo aún más. Las personas son la mejor parte, no creo que me ponga nervioso. Es mi oponente y la presión de no arruinar las cosas para mi compañera. Así que, sí, simplemente sigo las corrientes de mi vida, y estas me han traído aquí, y voy a disfrutarlo día a día", declaró el legendario tenista.

“Esta es mi primera experiencia profesional. ¿Es como, no sé, Woodstock, quizás? ¿O como unas olimpiadas? Es algo extraño, porque hay intensidad, los jugadores obviamente se preocupan por el deporte, hay nervios, competitividad", describió.

La victoria generó expectativas sobre el futuro de Agassi en este deporte, que ha ganado gran popularidad en Estados Unidos en los últimos años y ha comenzado a atraer a varias figuras del tenis retiradas o en vías de colgar la raqueta, como Jack Sock y Sam Querrey.

Ya había ganado certámenes de exhibición en pareja con su esposa, Steffi Graf (Jim Rassol-USA TODAY Sports)

En 2024, el propio Agassi participó junto a su esposa, la mítica Steffi Graf, de un certamen de Pickleball en el que ganaron un millón de dólares tras vencer a Andy Roddick y Eugenie Bouchard.

El pickleball se juega en una cancha de superficie dura, similar a las de tenis y bádminton, con dimensiones de seis metros de ancho por 13 de largo. Ambos lados de la red se extienden dos metros. Cada lado de la cancha está dividido en dos cuadrados, con un área de saque, que se ejecuta obligatoriamente de abajo hacia arriba, al igual que en el pádel.

Se utiliza una paleta grande y liviana, y la pelota debe caer dentro de los límites de la pista. Se juega al mejor de tres sets, cada uno a 11 puntos, y solo el sacador puede anotar puntos. Se permite un solo servicio, y en caso de error, el tanto se pierde.