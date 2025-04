Marchesín y Martínez Quarta hablaron en la previa del Superclásico: la filosa respuesta del arquero de Boca

En la antesala del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors, la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa con dos representantes de ambos equipos. El encargado de representar al Millonario fue el defensor Lucas Martínez Quarta, mientras que por el Xeneize, el arquero Agustín Marchesín dio la cara ante los medios.

Los futbolistas respondieron varias preguntas en cuanto al duelo del próximo domingo que se disputará desde las 15.30 en el estadio Monumental y dejaron respuestas filosas.

“Como hincha de Boca, el partido más importante fue haber estado con Lanús en cancha de River. Estuve en el que tenía que estar", indicó el arquero del club de La Ribera, al ser consultado por sus Superclásicos favoritos.

La frase de Marchesín hace referencia al partido que el Granate le ganó al conjunto de Núñez en 2011, por 2 a 1, y que condenó al equipo millonario a jugar la Promoción ante Belgrano de Córdoba, que terminó con el recordado descenso.

Marchesín y Martínez Quarta palpitaron el Superclásico

Por su parte, Martínez Quarta no se quedó atrás y eligió el duelo que definió la Copa Libertadores 2018, un duelo doloroso para Boca: “En mi caso, como parte del plantel, la final de Madrid, obviamente. Es algo que quedará marcado en la historia”.

Luego, el defensor central agregó: “Y como hincha, me ha tocado ver varios, el 1 a 0 del año pasado también, pero no hay uno que me haya marcado tampoco. Cada Superclásico se vive de una forma especial y cada Superclásico, para mí, va a ser especial”.

Por otro lado, Marchesín palpitó el enfrentamiento por la fecha 15 del Torneo Apertura: “Este es el clásico que siempre esperé jugar. Como hincha de Boca, será algo especial y muy lindo. Estoy viviendo un sueño porque estoy defendiendo la camiseta que siempre soñé defender. Y lo tomo como tal: para mí cada partido significa jugar como un hincha y agradecido a la oportunidad que el club me dio de defender la camiseta de este lado”.

“Tenemos un plantel con mucha jerarquía, que sabe lo que significa jugar en Boca. Obviamente somos el equipo más grande de la Argentina, entonces siempre tenemos que ganar donde juguemos. Será una final más. Iremos a buscar los tres puntos y a seguir como venimos", sumó el ex arquero del Gremio de Porto Alegre.

Agustín Marchesín palpitó el Superclásico

En ese sentido, el defensor de La Banda marcó una diferencia con su rival y expresó: "River es el equipo más grande del mundo y obviamente no le vamos a tener miedo a ninguno“.

“River conformó un plantel con mucha jerarquía. Todo el trabajo que la dirigencia vino haciendo estos últimos años les dio la posibilidad de que hoy se pudieran dar ese gusto. Cuando llegué al club sabíamos de la exigencia que nos esperaba, porque al conformar un grupo así la gente espera que podamos ganar todos los partidos. Igual, la realidad es que el fútbol argentino no es fácil. Creo que ahora estamos mucho más consolidados que al principio y con la seguridad de lo que podemos dar”, manifestó el Chino.

Por último, ambos jugadores hablaron sobre uno de sus compañeros. Marchesín se refirió a la ausencia de Edinson Cavani para el clásico y Martínez Quarta puso calma a la expectativas en torno a Franco Mastantuono.

“Cavani es un jugador súper importante, de muchísima jerarquía. La baja es importante, pero tenemos un plantel preparado“, explicó el guardameta.

"Es un jugador con mucha calidad, pero tiene solo 17 años. La responsabilidad no debe recaer solo sobre él, sino sobre todo el equipo. Estamos preparados y con ganas de afrontar este desafío", concluyó el defensor sobre la joven figura del equipo de Marcelo Gallardo.