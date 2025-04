El Tribunal de Ética de la AFA investigará el video que involucra a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti fue elegido presidente de San Lorenzo a fines del 2023

La cámara oculta que se difundió en las últimas horas y tiene como protagonista al presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti manipulando dinero impulsará la apertura de un expediente de oficio en la AFA, que tendrá al Tribunal de Ética investigando lo sucedido, según pudo confirmar Infobae.

La Casa Madre del fútbol argentino tiene un cuerpo encargado de estos temas y, a raíz del informe que realizó el programa televisivo TNL Denuncia de Canal 9, comenzará a recabar pruebas, declaraciones y demás elementos que contribuyan a esclarecer lo sucedido. El proceso, según aclararon, está bajo secreto de sumario y sólo tendrán acceso los funcionarios nombrados para llevar adelante el tema. Hasta el momento, ni el propio Moretti ni fuentes del club de Boedo se expresaron sobre esta acusación que se realizó ante la difusión de esta filmación.

El proceso dentro de la AFA también estará supeditado a lo que suceda en la Justicia ordinaria, teniendo en cuenta que una denuncia en ese estamento será fundamental para decidir los pasos a seguir en AFA. El Artículo 60 del Código de Ética de la AFA indica que una “investigación preliminar” se puede iniciar “en virtud de una denuncia ingresada por cualquiera de las vías expeditas” o “de oficio”.

El citado Código tiene distintos artículos que se refieren a la manipulación de dinero, aunque la investigación recolectará primero las pruebas para determinar si hubo un hecho que configure una transgresión: el procedimiento de instrucción será el que determine en función de los elementos recabados este enfoque. Las penas, que en reglamento incluyen desde multas económicas hasta la “prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años”, estarán supeditadas precisamente a las pruebas que existan, a las declaraciones y demás materiales que se reúnan, incluyendo lo que se tramite en la Justicia ordinaria, si la denuncia se materializa.

El Tribunal de Ética de AFA está presidido por el Dr. Diego Gustavo Barroetaveña y cuenta con el Dr. Manuel I. Fernández en el rol de vicepresidente. Antonio Daniel Bustamante, José Pedro Bustos, Roberto Minguillón, Matías A. Mancini, Mario Kohan, Ricardo M. San Juan, Ramiro González, Juan Pablo Rodríguez y Pablo F. Morán son los otros miembros del organismo. A su vez, hay una Comisión de Dirección de Ética y Cumplimiento de las Normas de AFA que lidera la Dra. María Sylvia Jiménez y tiene como director adjunto a Daniel Osvaldo Degano.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

Mientras se espera una comunicación oficial de Moretti o desde San Lorenzo, una de las voces que se expresó durante las últimas horas es la del Vocal Pablo García Lago, quien en agosto del año pasado renunció a su cargo de Secretario de la Comisión Directiva. “No me tomó por sorpresa el video. El video era vox populi en el oficialismo y en la oposición de su existencia. Sí, obviamente uno lo considera una fábula. Uno considera que no es cierto porque uno no puede creer que sucedan esas cuestiones. Le hemos planteado: ‘Che, ¿existe?‘. Me dice: ‘No, no, eso no existe’. Eso no tiene nada que ver. De hecho, está ese ideario popular que se forma. Yo estaba convencido de que si existía, había sido en un bar. La sorpresa mía fue cuando ayer me llaman por teléfono y me dicen que ponga Canal 9 y me encuentro con esto. Obviamente, lo rebobiné porque lo agarré tarde y cuando empiezo a verlo no salía del estupor, del asombro, de la vergüenza, del asco, de verlo que encima es en su propia oficina, en su propio sillón, donde nos hemos sentado millones de veces, que era el lugar. Es la ubicación que él tiene diariamente”, expresó el directivo en una entrevista con TyC Sports.

Moretti se convirtió en presidente en diciembre del 2023 tras ganar la elección con el 36% de los más de 16 mil votos que se emitieron en esa jornada e inició su mandato válido por cuatro años. Previamente había renunciado a su puesto de vocal en 2021 durante el anterior mandato.