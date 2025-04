Tite anunció que no reemplazará a Ramón Díaz en Corinthians para cuidar su salud: “Lo mejor que puedo hacer es interrumpir mi carrera”

El técnico priorizó su salud y rechazó la propuesta de Corinthians (Reuters)

El técnico brasileño Tite sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que no regresará al Corinthians, uno de los clubes de mayor prestigio en Brasil, para priorizar su salud física y mental. A través de un comunicado oficial, el entrenador de 63 años, quien ha estado sin equipo desde septiembre pasado, confirmó su decisión de interrumpir su carrera de manera indefinida tras conversar con su familia y analizar su estado de salud.

“Entendí que hay momentos en los que necesito comprender que, como ser humano, puedo ser vulnerable, y admitirlo sin duda me hará más fuerte. Me apasiona lo que hago y seguiré siéndolo, pero después de hablar con mi familia y observar las señales que me daba mi cuerpo, decidí que lo mejor ahora es interrumpir mi carrera para cuidarme el tiempo que sea necesario”, declaró Tite en el comunicado divulgado también por su hijo y asistente, Matheus Bachi, a través de redes sociales.

Según lo revelado, las conversaciones con el Corinthians, club que buscaba un sustituto para el argentino Ramón Díaz tras su reciente despido, estaban avanzadas y ambas partes estaban a punto de sellar el acuerdo que marcaría el regreso del técnico al banquillo del equipo paulista, donde ya había dirigido en tres etapas. Sin embargo, la situación cambió el lunes por la noche cuando Tite sufrió un episodio de ansiedad, lo que lo llevó a concluir que no estaba en condiciones de asumir nuevas responsabilidades en estas circunstancias.

“Como se hizo público, había una conversación en curso con el Corinthians, pero deberá detenerse debido a una decisión difícil pero necesaria”, explicó Tite en otro fragmento del comunicado.

El Corinthians, en tanto, confirmó la noticia mediante su propio comunicado oficial. “Las partes estaban muy cerca de un acuerdo y se esperaba que el técnico firmara el contrato y se hiciera cargo del trabajo del equipo este martes. Sin embargo, debido a una decisión personal, Tite decidió pausar temporalmente su carrera para cuidar su salud física y mental”, puntualizó el club, señalando que la directiva fue informada de la negativa en la mañana del martes.

El equipo paulista deberá buscar una nueva alternativa inmediata, ya que el próximo jueves tiene un compromiso clave ante Racing de Uruguay por la Copa Sudamericana. Por ahora, el equipo seguirá bajo las órdenes del técnico interino Orlando Ribeiro, mientras que la directiva evalúa su próximo movimiento en el mercado de fichajes. En un intento previo, el club había contactado a Dorival Júnior, pero disputas internas llevaron a descartar esa opción.

Cabe recordar que Tite es recordado con cariño en Corinthians, donde dejó una marca histórica tras conquistar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2012. Tras dirigir a la selección brasileña entre 2016 y 2022, su última experiencia en los banquillos fue en Flamengo en 2024.

