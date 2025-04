La asistencia de Enzo Fernández en el fantástico gol del Chelsea para ganar un partido clave por la Premier League

*La asistencia de Enzo Fernández para el triunfo de Chelsea

Chelsea logró remontar el Derby del Oeste de Londres en el tiempo de descuento y se impuso por 2-1 sobre el Fulham en el Estadio Craven Cottage, en un duelo correspondiente a la 33ª jornada de la Premier League. Esta es una victoria trascendental para las aspiraciones de los Blues, ya que se mantienen a tiro de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League en una lucha en la que están encarnizados cinco clubes. Y uno de los principales artífices de la victoria fue Enzo Fernández.

Con el marcador 1-1 y el reloj marcando los 92 minutos de juego, el volante argentino comenzó a tejer una jugada asociativa en su propio campo con el ecuatoriano Moises Caicedo. Los sudamericanos supieron sortear la presión del elenco local a partir de una serie de paredes y el campeón del mundo comenzó a trasladar el balón hasta tres cuartos del campo rival.

Tras una combinación con Cole Palmer, Enzo tiró un centro rasante al punto penal desde el costado derecho del área. Con un excelso control de primera para quedar de cara al arco, Pedro Neto sacó un potente remate que venció la resistencia del arquero Bernd Leno y puso el 2-1 en el resultado a favor de la visita. Esto desató la locura de los fanáticos del Chelsea y de sus propios jugadores que invadieron el terreno de juego para festejar. A su vez, Fernández llegó a su décima asistencia en la temporada actual, en la que también lleva seis goles en un total de 39 presencias.

Este tanto estuvo seguido del primero, que ocurrió diez minutos antes de la mano del juvenil de 19 años, Tyrique George, quien sacó un teledirigido desde la medialuna del área para romper el cero en el marcador del Chelsea. Esto supuso un desahogo para los dirigidos por Enzo Maresca, debido a que habían sido amplios dominadores a lo largo del segundo tiempo y el arquero alemán del Fulham estaba siendo la figura.

El elenco de Marco Silva tomó una postura notablemente defensiva después de adelantarse en el marcador en la primera parte. A los 20 minutos de juego, aprovechó una mala salida del elenco visitante desde el fondo y sacó una contra punzante que terminó con el tanto de Alex Iwobi.

El triunfo para el Chelsea fue más que vital. Con solamente 15 puntos en juego, cinco equipos se disputan el ingreso para la próxima UEFA Champions League. Sacando de la cuestión al Liverpool, que está al borde de consagrarse campeón de la Premier League, y al Arsenal, que suma 66 y sacó una diferencia tranquilizadora; resta definir quienes terminarán del tercer al quinto puesto.

Enzo Fernandez lleva seis goles y diez asistencias en la temporada actual (REUTERS/Hannah Mckay)

Vale recordar que el campeonato inglés consiguió una quinta plaza para la competición internacional por conseguir el mejor coeficiente en los certámenes continentales. Con este panorama, Newcastle se ubica tercero con 59 puntos y el Manchester City está por debajo con 58.

A su vez, Chelsea, Nottingham Forest y Aston Villa, se encuentran en la misma línea con 57 unidades. La salvedad es que el equipo de Nuno Espíritu Santo debe enfrentarse al Tottenham el próximo lunes desde las 16:00 horas para completar la fecha 33.

Al mismo tiempo, todavía restan varios enfrentamientos directos entre los clubes mencionados en las últimas cuatro jornadas, donde se destaca: Manchester City vs. Aston Villa (34°), Newcastle vs. Chelsea (35°) y Nottingham Forest vs. Chelsea (38°).

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE