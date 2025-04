8 frases de Gago tras la victoria de Boca: de la sentencia sobre Cavani luego del penal a la reacción de Merentiel en el gol

Boca Juniors se hizo fuerte en La Bombonera y se impuso con autoridad por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata con goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel, en un duelo correspondiente a la 14ª jornada del Torneo Apertura. Con la clasificación a los octavos de final ya consumada desde la semana pasada, el Xeneize se mantiene en lo más alto de la Zona A y de la tabla anual. Fernando Gago habló en conferencia de prensa tras el triunfo y analizó el rendimiento del equipo y la importante victoria sobre un rival de alto calibre en la antesala al Superclásico contra River Plate, programado para el próximo domingo 27 de abril.

“Era muy importante ganar porque sabíamos que teníamos que seguir arriba, de hacernos fuertes en nuestra casa independientemente del clásico. Ahora, tenemos una semana para prepararlo y eso es lo importante. El equipo hizo un buen partido en líneas generales. Entendimos situaciones del juego, se luchó. Por momentos, nos costó en el primer tiempo tener la circulación que sí tuvimos en el segundo tiempo”, declaró Gago.

Además, protagonizó un cruce con un periodista, que le preguntó las posibilidades de ver un mediocampo más combativo ante el Millonario con Rodrigo Battaglia en lugar de Tomás Belmonte, ya que este último lo calificó como un futbolista que “camina la cancha” y “no tiene marca”. “Es tu opinión, no comparto para nada”, le respondió el entrenador sobre Belmonte.

Pintita también opinó sobre el penal que Matías Mansilla le atajó a Edinson Cavani en los últimos minutos de la primera parte. “Lo veo muy bien anímicamente. Hizo un gran partido. En el segundo tiempo sostuvo tres o cuatro situaciones, donde teníamos que tener el control del partido y él lo hizo. Lo vuelvo a repetir: es un jugador que tiene más de 500 goles en Primera División. No pasa nada porque no haga uno, dos o tres goles. Va a seguir trabajando, trataremos que llegue lo mejor posible y, cuando le toque patear otra vez un penal si tiene ganas, lo va a patear. No pasa absolutamente nada”, expresó.

*La declaraciones de Fernando Gago sobre Merentiel

Por su parte, en relación con el nivel de Miguel Merentiel, autor del segundo tanto Xeneize y que había perdido la titularidad con Milton Giménez, se mostró más conforme por su rendimiento en el complemento y dejó la puerta abierta a que diga presente en el Monumental: “Recién terminó el partido. A partir del martes empiezo a ver quién está mejor para jugar el clásico”.

A continuación, se sorprendió ante la consulta sobre si la Bestia no había celebrado el gol por una cuestión vinculada a los pocos minutos que tiene: “¿No lo festejó? No lo vi, no sabía... Preguntáselo a Miguel, yo creo que no. Es más, yo creo que se queda parado por el golazo que hizo. Me da la sensación. Todos los compañeros fueron a saludarlo. Se juntaron todos para festejarlo. Hubo situaciones donde se vio reflejado lo que es el grupo adentro y afuera del campo”.

En distinto sentido, Fernando Gago evitó revelar los detalles de la charla con el plantel en el entretiempo, cuando el resultado todavía estaba sin goles: “Lo que pasa adentro del vestuario queda adentro. No lo voy a decir, pero sí que no nos teníamos que desviar del plan de juego que teníamos”.

*El mensaje de Gago a Cavani

El recuerdo por lo sucedido ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Libertadores y la levantada del Xeneize en el torneo local fueron temas abordados en la conferencia: “Lo de la Copa duele, quedamos afuera, es un dolor que nos queda y ya no podemos hacer nada. Tenemos que seguir construyendo lo que queremos ser. El equipo está en crecimiento, tenemos buena cantidad de puntos, estamos primeros y seguimos trabajando para que el equipo llegue de la mejor manera al playoff. El grupo está comprometido. Tiene algo claro y trabaja para llegar a ese objetivo”.

Por último, explicó que los cambios realizados en la Bombonera no tuvieron relación a lo que sucederá el próximo domingo en Núñez: “Marcos (Rojo) estuvo con un cuadro estomacal y febril. Queríamos que juegue, la idea era que lo haga por 60/70 minutos. Lautaro (Blanco) es porque lo noté cansado. A Milton (Delgado) por un golpe. No pensé en otra cosa, pensé en el partido de hoy”.

Vale recordar que el Xeneize ya consumó su clasificación de cara a los octavos de final del Torneo Apertura. Tras la victoria sobre el Pincha, Boca suma 32 unidades y se mantiene como el líder de la zona A en soledad, superando por cinco puntos a Huracán y seis sobre Argentinos Juniors —resta que dispute su partido correspondiente contra Barracas Central—. Además, sigue en lo más alto de la tabla anual por delante de Independiente (28).

*El resumen de Boca ante Estudiantes