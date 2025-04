La millonaria suma que pagaría Real Madrid para sacar a Xabi Alonso del Bayer Leverkusen y reemplazar a Carlo Ancelotti

Xabi Alonso, la principal opción en Real Madrid para ser el nuevo entrenador (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El Real Madrid estudia la posibilidad concreta de contratar a Xabi Alonso como reemplazante de Carlo Ancelotti a partir de la próxima temporada. Para concretar el regreso del ex centrocampista al Santiago Bernabéu, el club blanco deberá abonar una suma cercana a los 10 millones de euros al Bayer Leverkusen, según reveló el diario AS. El técnico español tiene contrato vigente con el club alemán hasta 2026 y no puede romperlo de forma unilateral.

Xabi Alonso se ha consolidado como una de las figuras emergentes más destacadas de los banquillos europeos tras llevar al Bayer Leverkusen a la conquista de la Bundesliga 2023-2024, título que el club no obtenía desde su fundación. Su perfil, que combina juventud, conocimiento del entorno madridista y una propuesta futbolística moderna, responde a la estrategia que el Real Madrid planea ejecutar en su próxima transición de ciclo.

El interés del Real Madrid no sorprende. Alonso ha rechazado recientemente ofertas de clubes como Liverpool y Bayern Múnich, según el mismo medio español, lo que indica que su compromiso con el proyecto del Leverkusen ha sido sólido hasta ahora. No obstante, existe una cláusula tácita entre el entrenador y el club alemán que facilitaría su salida ante el interés de un equipo de primer nivel. Esa “letra pequeña”, como la define AS, implica que cualquier negociación deberá incluir un pago de “dos cifras”, es decir, un monto que rondaría los 10 millones de euros.

Se trata de una cifra que, si bien no es simbólica, resulta accesible para una institución como el Real Madrid. De hecho, en el fútbol alemán existen antecedentes que respaldan este tipo de transacciones. En 2021, el Bayern Múnich desembolsó alrededor de 25 millones de euros para hacerse con Julian Nagelsmann, quien entonces dirigía al RB Leipzig. La operación estableció un precedente en la Bundesliga en cuanto al pago de traspasos por entrenadores, algo que en otras ligas europeas no es habitual.

Nagelsmann, actualmente seleccionador de Alemania, renovó hace pocos días su contrato con la federación germana hasta la Eurocopa de 2028, aunque con una cláusula de salida en 2027. Este tipo de mecanismos contractuales son frecuentes en el fútbol alemán, donde los clubes suelen dejar una puerta abierta a los movimientos de sus técnicos, ya sea por decisiones deportivas o por oportunidades en equipos de mayor envergadura.

El posible fichaje de Xabi Alonso también refleja una creciente desconfianza de la dirigencia madridista hacia Carlo Ancelotti. Aunque el técnico italiano ha conquistado una Champions League, una Liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey en su segundo ciclo al frente del equipo, su futuro podría quedar condicionado a lo que suceda en la final copera ante el FC Barcelona, programada para el sábado 26 de abril en el Estadio de La Cartuja. Una nueva derrota frente al conjunto catalán —como la del 5-2 en la Supercopa de enero— podría precipitar su salida antes del cierre de la temporada. Vale recordar que el Merengue viene de quedar afuera de la actual Liga de Campeones en cuartos de final a manos del Arsenal de Inglaterra y en La Liga figura en la segunda posición con 66 puntos, a cuatro del líder Barça.

En caso de una desvinculación inmediata de Ancelotti, la opción interina que maneja la dirigencia es Santiago Solari. El argentino ya trabaja en el club y podría asumir de manera temporal mientras se define la llegada de un nuevo técnico para el Mundial de Clubes o para la campaña 2025-2026.

Pese al favoritismo de Xabi Alonso, el Real Madrid no descarta otras alternativas. Entre ellas figura el nombre de Jürgen Klopp, quien marcó una era al frente del Liverpool. No obstante, las posibilidades del alemán dependerán de su predisposición a volver al trabajo de forma inmediata tras varios años de alta exigencia en la Premier League.