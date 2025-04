El llamativo lema de Carlos Alcaraz que utilizó Ancelotti para motivar al Real Madrid a revertir la serie ante el Arsenal

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró este martes que el equipo necesita afrontar el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, tras un 3-0 en contra en la ida, “con cabeza, corazón y cojones”, retomando las palabras del tenista español Carlos Alcaraz, a quien citó como inspiración.

En su comparecencia ante los medios en la ciudad deportiva de Valdebebas, Ancelotti remarcó la importancia de mantener la serenidad y el control durante el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, que se disputará este miércoles. “La cabeza fría será muy importante porque hay que tener el control del partido”, explicó el técnico italiano, de 65 años.

Al enterarse de que su leit motiv llegó al vestuario del mítico recinto de Madrid, Alcaraz se sorprendió: “Me lo habían dicho y no me creía a donde ha llegado el lema de mi abuelo. Es increíble que alguien como Carlo Ancelotti lo diga y lo tenga presente. Si ganan será por eso”.

Carletto subrayó también el papel determinante de los fanáticos madridistas, a los que consideró un factor decisivo en remontadas anteriores: “Muchas veces el empujón de la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos años. Creo que va a ser lo mismo mañana”.

Sobre el planteamiento táctico, el entrenador de Reggiolo anticipó que introducirán ajustes, aunque sin cambios radicales: “Vamos a probar algo, pero no es nada especial. Intentaremos hacer un partido intenso, presionando y con más control que en la ida”. Añadió que, aunque no cree en la “magia” como recurso futbolístico, sí reconoció que “el Bernabéu tiene magia”, en referencia al ambiente especial que se vive en su estadio.

En cuanto a la estrategia, Ancelotti evitó la idea de buscar un gol tempranero como única vía para alimentar la esperanza: “Por supuesto, marcar pronto es importante, pero lo más importante es tener un buen control del partido desde el principio. Cuando lo tienes, puedes marcar en cualquier momento”.

También explicó su enfoque como técnico en partidos de alta exigencia, prefiriendo incidir en la claridad táctica antes que en los discursos motivacionales. “Deseo que el jugador esté tranquilo y convencido. No sabemos si podremos remontar, pero sí estoy seguro de que daremos lo mejor de nosotros”, afirmó.

Respecto a su vivencia personal ante este tipo de encuentros, Ancelotti reconoció que los afronta “con la cabeza muy fría” y “concentrado”, recordando que la Champions tiene para él un valor especial: “Ojalá no sea mi último partido de este nivel. Esta competición significa mucho para mí”.

Finalmente, se refirió a Kylian Mbappé, aludiendo al impacto emocional de su reciente expulsión en liga. “Está dolido, decepcionado. Pero lo necesitamos más que nunca. Tiene que ser su gran noche. Ha marcado muchos goles esta temporada y necesitamos que lo vuelva a hacer”, concluyó.

Hace ocho días, Arsenal le dio un duro golpe al Real Madrid, lo goleó 3-0 en Londres y dio un importante paso de cara a la revancha de los cuartos de final de la Champions League. El inglés Declan Rice, con dos golazos de tiro libre, y el español Mikel Merino le dieron la victoria a los Gunners, que viajaron a la capital de España con tres tantos de ventaja. Pero el Merengue siempre es una amenaza con la Orejona en el pedestal. Y detrás de ese objetivo motivó el DT.

En la Liga de España, por caso, la Casa Blanca tiene 66 puntos y es escolta del Barcelona (70). Detrás surge el Atlético de Madrid, con 63. Además, los dirigidos por Ancelotti están en la final de la Copa del Rey, instancia en la que se medirán ante el conjunto blaugrana.