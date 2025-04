Lewis Hamilton fue muy autocrítico tras lograr su peor clasificación con Ferrari en la Fórmula 1 y dejó una frase inquietante

Las declaraciones de Lewis Hamilton tras la Qualy del GP de Bahréin

El 1 de febrero de 2024 se dio a conocer una noticia que movió los cimientos de la Fórmula 1. Tras 12 años en Mercedes, Lewis Hamilton cambió de escudería para defender los colores de Ferrari a partir de 2025. El reemplazante de Carlos Sainz cumplió el sueño de su vida: estar en un monoplaza del Cavallino Rampante. Sin embargo, su adaptación está costando más tiempo de lo esperado y una prueba de ello fue el noveno lugar alcanzado en la clasificación de este fin de semana en Bahréin, mientras que su compañero Charles Leclerc se vio favorecido por una penalización a George Russell y saldrá en la segunda posición, por detrás del poleman Oscar Piastri (McLaren).

El siete veces campeón del mundo registró la peor Qualy desde su llegada al equipo: salió en el 5° lugar en China y en el 8° lugar en Australia y Japón. Su victoria en la Sprint de Shanghái parecía un punto de inflexión en la temporada, pero ni siquiera pudo aprovechar las actualizaciones que trajeron a este fin de semana. Bajo este escenario, Hamilton dejó las medias tintas a un lado y dejó frases muy fuertes. Una de ellas sucedió después de que le hayan consultado si había sido un día difícil: “Hasta ahora es el peor día para mí”.

El piloto británico de 40 años admitió que su monoplaza “ha mejorado”, pero la Qualy finalizada en la quinta fila de la grilla le quitó confianza para la carrera de este domingo a las 12 (hora argentina): “No me siento esperanzado ahora mismo, pero habrá que averiguar la forma de remontar”. A continuación, definió su sentir en una sentencia de siete palabras: “Hasta ahora le estoy fallando al equipo”.

Lewis Hamilton completará la quinta fila con Yuki Tsunoda, quien saldrá décimo (REUTERS/Edgar Su)

Lewis Hamilton quedó a casi un segundo de Piastri en la Q3 y lo separaron seis décimas de Leclerc, su ladero en Ferrari. El periodista Mark Hughes precisó en una nota del portal especializado The Race que esa diferencia con el monegasco comenzó a originarse entre la quinta y la séptima curva, donde arranca el segundo sector. Solo allí Hamilton corrió tres décimas más lento que su compañero y, luego, hay más pérdidas “significativas” en las curvas 11 (final del segundo sector) y 13 (comienzo del último sector). Vale recordar, el Circuito Internacional de Sakhir está compuesto de 15 curvas.

“Lo siento, lo siento mucho”, resumió Lewis en la radio del equipo. Más tarde, siguió con su autocrítica: “Simplemente no estoy haciendo un trabajo lo suficientemente bueno de mi parte, así que tengo que seguir mejorándolo”.

Por último, dejó una inquietante afirmación cuando le preguntaron en qué podría mejorar para repuntar en su producción: “Realmente no lo sé... La verdad es que no lo sé. No tengo muchas respuestas para ustedes”. De igual manera, buscó tener una mínima cuota de ilusión para la cita de este domingo: “Espero estar entre los cinco primeros. Intentaré ver si puedo estar entre los cinco primeros, ya veremos”.

Hamilton a bordo de su monoplaza en Ferrari (Reuters/Hamad I Mohammed)

La largada será crucial en la estrategia de carrera de Lewis Hamilton, que saldrá por detrás de Max Verstappen (Red Bull, séptimo), por delante de Jack Doohan (Alpine, undécimo) y flanqueado a su otro costado por Carlos Sainz (Williams, octavo) y Yuki Tsunoda (Red Bull, décimo).

Su última victoria en una carrera de domingo ocurrió en julio pasado en Spa-Francorchamps, Bélgica, cuando todavía corría para Mercedes. A meses de esa fecha, el objetivo es muy distinto, ya que Ferrari está urgido de puntos en el campeonato de constructores, donde está cuarto con 35 unidades, muy lejos de McLaren (111), Mercedes (75) y Red Bull (61). Perdió mucho terreno después de la descalificación de Hamilton y Leclerc en el Gran Premio de China por diferentes incumplimientos al reglamento.