El malestar de Verstappen con Red Bull y su desafiante frase contra un referente del equipo que causó impacto en la F1

Verstappen habló en la previa al Gran Premio de Bahrein (Reuters)

Max Verstappen, cuádruple campeón de Fórmula 1, atraviesa un momento de frustración con Red Bull en esta temporada 2025. A pesar de situarse en la segunda posición del campeonato, el neerlandés se ha mostrado crítico con el rendimiento del RB21 y ha cuestionado las recientes declaraciones de Helmut Marko, asesor deportivo de la escudería, dejando en claro su desacuerdo con el análisis del equipo.

Durante un encuentro con los medios holandeses en el paddock tras terminar en el 7° puesto de la clasificación de cara al Gran Premio de Bahréin, Verstappen aseguró que las diferencias con McLaren eran predecibles desde el inicio del año: “Si miras la diferencia con McLaren, no me sorprende, no. De hecho, ya se lo dije al equipo durante los test de invierno. Dije: ‘La diferencia es de medio segundo’, y eso es lo que ha resultado ser ahora, así que en ese aspecto tenía razón”.

Sin embargo, el piloto expresó que el problema no reside en ajustes específicos del monoplaza: “Hemos probado de todo en el coche y nada funciona, así que tampoco se debe a eso. Si tuviera que volver a hacer la clasificación ahora, no sabría qué más ajustar. Lo hemos probado todo, todo lo que tiene sentido en esta pista”.

Marko había intentado justificar el rendimiento del equipo señalando que, pese al desgaste de los neumáticos, el RB21 todavía mostraba buen ritmo en ciertas vueltas, llegando a igualar a los McLaren. No obstante, Verstappen discrepó totalmente con esta evaluación. “No estoy de acuerdo con eso”, comentó antes de enfatizar que los problemas abarcan tanto las clasificaciones como las carreras completas. “Creo que en general somos malos a una vuelta y también malos en las carreras, especialmente contra McLaren. En relación con Ferrari y Mercedes podríamos tener un poco más de posibilidades, pero ayer tampoco estuvimos bien a largo plazo”, subrayó Mad Max.

Estas palabras dejaron entrever su frustración no solo por la falta de rendimiento del monoplaza, sino también por la desconexión en el análisis interno del equipo sobre los problemas de la temporada.

Verstappen opinó diferente a Marko (Reuters)

Uno de los puntos más reveladores de sus declaraciones fue la aceptación de que, al menos por ahora, no se siente un contendiente real al título. A pesar de estar a solo un punto del líder del campeonato, Lando Norris, Verstappen señaló: “No son mis rivales en este momento, yo no estoy compitiendo en esta temporada”. Ante la pregunta de si eso implica que no está luchando por el campeonato, el neerlandés fue tajante: “No”.

“La clasificación no muestra la imagen real. Si miras toda la temporada, no creo que tengamos realmente ninguna oportunidad. Cuando los demás cometen errores, como en la sesión de clasificación de Suzuka, estás delante. El domingo hacía un poco más de frío y entonces tienes menos degradación de neumáticos y en Suzuka no puedes adelantar, se demostró, pero no siempre es así”, explicó Verstappen, aludiendo a situaciones que han beneficiado su desempeño en algunas carreras, pero que no reflejan un avance real del equipo.

En el Gran Premio de Bahréin, Verstappen partirá desde la séptima posición, mientras que su rival directo y líder del campeonato, Lando Norris, lo hará desde el sexto lugar. A pesar de la complicada posición de salida, el neerlandés mostró cautela respecto a sus expectativas: “¿Se puede alcanzar el podio con esta posición de salida? Nunca se sabe. Voy a hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero no sé si será un podio o un P6. Es difícil de decir”.

Hasta el momento Lando Norris está liderando la contienda de pilotos tan solo un punto por delante de Max Verstappen (62 a 61). Por detrás se encuentra Oscar Piastri con 49, que de ganar este domingo se prenderá en la pelea con ambos pilotos.