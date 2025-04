Una foto viral lo convirtió en influencer de autos deportivos de alta gama: su “Top 5″ de los más exóticos del país

El influencer de autos deportivos de alta gama con más seguidores de la Argentina

En una familia donde el fútbol es casi una religión, Lucas Gerber siempre fue la excepción. Oriundo de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, su pasión no estaba sobre el césped, sino bajo el capó de un auto. Desde chico sintió una fascinación especial por los automóviles, alimentada por películas, videojuegos y una curiosidad insaciable por lo que circulaba más allá de su entorno. Esa inclinación solitaria, ajena al fanatismo futbolero de su familia, lo llevó años después a ocupar un lugar inesperado y privilegiado en la escena automovilística argentina.

El punto de partida fue en 2016, cuando, de forma casi accidental, vio un Ford Mustang en una estación de servicio de Marcos Juárez. El auto, nuevo y de un llamativo color celeste, lo obligó a frenar. Le tomó unas fotos y las publicó en la recién creada cuenta de Instagram @exoticos_en_argentina. Lo que ocurrió después fue un fenómeno. La imagen se viralizó y, en poco tiempo, entusiastas de todo el país comenzaron a enviarle fotos de vehículos similares, captados en distintos rincones de Argentina. Así comenzó a formarse una comunidad digital que, con el tiempo, trascendería la pantalla para convertirse en una referencia nacional para los fanáticos de los autos poco comunes.

“Era muy tarde, estaba volviendo y vi ese Mustang celeste. Llamaba la atención desde dos kilómetros. Le saqué la foto porque me gustó”, relató Lucas a Infobae.

Desde sus redes sociales, Instagram cuenta la historia de cada uno de los modelos que circulan por las calles argentinas

El auto no era de su ciudad natal, sino que estaba de paso por allí. “Fue una casualidad total”, dijo. Esa imagen se convirtió en el primer posteo de su cuenta de Instagram, y rápidamente empezó a circular. “Ahí me surgió la idea de averiguar qué más había en el país. Esa curiosidad me impulsó a seguir explorando”, explicó el joven de 31 años, quien se mudó a Buenos Aires hace dos años para generar mejor contenido en sus redes.

“Acá se concentran la mayoría de los autos deportivos del país, así que tenía sentido venirme”, indicó Lucas al recordar como su cuenta amateur se transformó con los años en una red nacional que abarca a un gran porcentaje de los propietarios de autos de lujo en el país.

“Conozco al 80% de los coleccionistas de Argentina”, aseguró. Según explicó, ese acceso no fue fruto de una estrategia, sino de la confianza que construyó con el tiempo. “Yo nunca publico patentes, ni nombres, ni detalles privados. Muchos me invitan a sus casas, a ver sus autos, a grabarlos. Soy el único del país con ese tipo de acceso”, aseguró.

Lucas Gerber junto Mesita, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tiago PZK. Fue el encargado de conseguir los vehículos deportivos que utilizaron en un videoclip

Hoy, su perfil de Instagram se convirtió en una gran vidriera donde autos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Lotus, Aston Martin y Shelby -entre otras- circulan de forma virtual por las pantallas de sus casi 140 mil seguidores.

Aunque suele recibir contenido de terceros, la mayor parte de sus videos son fruto de visitas personales o encuentros casuales en la vía pública. “Me pasó en un barrio común y corriente de Córdoba capital, donde me encontré un Toyota Supra MK4, un auto con un fanatismo muy grande a nivel mundial. En Argentina hay solo cinco de esa generación”, recordó.

Muchos de sus videos también surgen de llamados de los propios dueños, que lo invitan a conocer “el chiche” cuando realizan una adquisición. “Confían en mí porque les gusta lo que hago y saben que los voy a tratar con respeto”, afirmó.

El alcance del perfil también le permitió expandir su actividad: “Hoy vivo de esto. Me dedico a vender autos, de este tipo, o un poco menos exclusivos. También hago eventos grandes, siempre relacionados con los autos”, explicó. Aunque no tiene una agencia formal, actúa como intermediario entre compradores y vendedores. “La gente confía en mí por el trabajo que vengo haciendo hace años”, agregó.

Lucas posa junto a un Toyota Supra MK4, un auto que despierta un fanatismo muy grande a nivel mundial. En argentina hay alrededor de 5 Supra de esa generación

El 17 de mayo, Lucas llevará adelante la segunda edición de la muestra Exóticos en Argentina, en el Hipódromo de San Isidro, un evento que en su primera edición agotó 10.000 entradas en cuatro días. Este año se espera el doble de público: “Pusimos a la venta 20.000 entradas y vamos a mostrar más de 160 autos”.

La selección de vehículos la hace él mismo. “Es un proceso muy cuidadoso. Elijo por nivel de exclusividad, por el estado del auto y evito repetir modelos. Puede haber dos Ferrari, pero jamás del mismo modelo”, explicó.

La curaduría incluye marcas de altísima gama. Todos los autos que se exhiben tienen dueños argentinos. Sin embargo, la mayoría no circula por las calles de forma habitual. “Son autos que salen muy poco. Algunos se usan en rutas poco transitadas, otros solo los domingos a la mañana. Muchos los tienen como inversión. No es por falta de ganas, sino por seguridad”, detalló Lucas.

Esa exclusividad también genera expectativas entre el público. “Abrimos las puertas a las 11:00 y ya a las 06:00 hay gente haciendo fila”, dijo. “La gente no pide ver a los dueños, solo quiere ver los autos. No se pueden tocar, ni subir, pero verlos ya es suficiente”, agregó.

El Top 5 de los autos más exóticos de Argentina

Porsche 911 GT3 RS 992

Porsche 911 GT3 RS 992

La última generación del Porsche 911 GT3 RS representa la máxima expresión de deportividad homologada para la calle dentro de la marca alemana. Equipada con un motor bóxer de seis cilindros y 4.0 litros, esta versión desarrolla 525 caballos de fuerza, sin recurrir a la sobrealimentación.

Gracias a su ingeniería centrada en la performance, logra una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, con una velocidad máxima de 300 km/h. Diseñado con tecnologías heredadas directamente del automovilismo, el GT3 RS ofrece una experiencia de conducción extrema, tanto en circuito como en ruta.

Ferrari 488 Pista

Ferrari 488 Pista

Desarrollada con el enfoque de trasladar la experiencia de la pista a la vía pública, la Ferrari 488 Pista es la versión más radical de la familia 488. Su nombre no deja lugar a dudas: fue pensada principalmente para competir, y cada uno de sus elementos está optimizado con ese objetivo.

Está equipada con un motor V8 de 3.9 litros biturbo, el más potente en la historia de los V8 de Ferrari hasta su lanzamiento. Este propulsor genera 720 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en solo 2,8 segundos desde partida detenida.

Su construcción se basa en materiales ultralivianos, derivados del mundo del automovilismo, que ayudan a reducir el peso total del vehículo y mejorar su relación peso-potencia. En conjunto con una aerodinámica activa optimizada, la 488 Pista alcanza una velocidad máxima de 343 km/h, convirtiéndola en una de las berlinettas más rápidas jamás producidas por la marca.

Nissan GT-R R35

Nissan GT-R R35

El Nissan GT-R R35 es la última evolución del histórico linaje de los Skyline, y se consolidó como uno de los deportivos más venerados a nivel mundial. Desde su presentación en 2007, este modelo rompió con los estándares tradicionales de su segmento al ofrecer prestaciones de superauto con un diseño y un precio más accesibles dentro de su categoría.

Equipa un motor V6 biturbo de 3.8 litros, que entrega 570 caballos de fuerza gestionados por un sistema de tracción integral inteligente. Gracias a esta configuración, el GT-R acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,7 segundos, una cifra comparable a modelos de marcas europeas de élite.

Con una velocidad máxima de 315 km/h, el R35 no solo destaca por su potencia, sino también por su capacidad de respuesta, estabilidad y tecnología de punta. Su rendimiento y confiabilidad lo convirtieron en un vehículo de culto, tanto en el mundo real como en el universo de los videojuegos y la cultura automovilística global.

Dodge Challenger Hellcat Redeye

Dodge Challenger Hellcat Redeye

El Dodge Challenger Hellcat Redeye representa una de las versiones más extremas del clásico muscle car estadounidense. Fiel a la tradición de potencia bruta que caracteriza a la marca, este modelo lleva las prestaciones al límite con un diseño agresivo y una mecánica pensada para la recta.

Bajo el capó monta un motor V8 de 6.4 litros con supercargador, que entrega 808 caballos de fuerza, convirtiéndolo en uno de los autos de producción más potentes de su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h.

Con un enfoque claramente orientado a la aceleración y la fuerza en línea recta, el Hellcat Redeye conserva el espíritu de los autos americanos de alto desempeño, pero con tecnología y desempeño adaptados a los tiempos actuales.

Ferrari 458 Speciale

Ferrari 458 Speciale

La Ferrari 458 Speciale es una edición limitada del icónico modelo italiano, concebida para resaltar lo mejor del rendimiento y la ingeniería de Maranello. Solo se fabricaron 1.309 unidades en todo el mundo, lo que la convierte en una pieza muy codiciada entre coleccionistas y entusiastas de la marca.

Está equipada con un motor V8 atmosférico de 4.5 litros, capaz de entregar 605 caballos de fuerza, sin asistencia de turbo ni compresores. Gracias a su peso contenido y su afinado trabajo aerodinámico, logra acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos.

La velocidad máxima alcanza los 325 km/h, y su comportamiento dinámico está orientado a la precisión en pista. Considerada por muchos como una de las últimas berlinettas puramente mecánicas de Ferrari, la 458 Speciale mantiene el sonido, la respuesta y el carácter que definen a la marca.

Una muestra con más de USD 50 millones en autos deportivos

En cuanto a los propietarios de los autos, Lucas contó que dejan los vehículos en su lugar asignado y después pasan al VIP, un salón con catering, calefacción y confort para que estén cómodos durante el día. “No los vas a ver parados al lado del auto. Suelen tener un perfil bajo, aunque en el ambiente se conocen entre todos porque es un grupo muy chico. Ellos aprovechan estos eventos para intercambiar experiencias con sus pares”, remarcó.

Solo hay 3 Ferrari SF90 en el país, pero esta es la única con el paquete Assetto Fiorano. Llega a los 100 km/h en 2.5 segundos alcanzando una velocidad máxima de 340 km/h

La seguridad es una de las máximas prioridades del evento. “Se colocan corrales para que nadie toque los autos. Hay custodia en todo momento. Estamos hablando de una muestra que, sumando los valores de los autos, implica unos USD 50 millones. Los valores oscilan entre los USD 100 mil hasta más de USD 1 millón”.

En esta segunda edición del evento, la gran novedad será el desfile final de los autos. “Al cierre, los autos harán un recorrido dentro del predio y luego saldrán a la calle en caravana. Va a ser un momento muy especial”, adelantó.

La Ferrari SF90, uno de los autos más extremos de la marca, será la estrella del evento Exóticos en Argentina. Es la primera Ferrari que tiene tracción integral y la primera en implementar el sistema híbrido en el motor

Al referirse al “top 5” de los autos más impactantes que estarán en la muestra, precisó que son unidades de edición limitada y modelos muy difíciles de ver en circulación. “Tendremos autos modernos y clásicos italianos, japoneses, americanos y alemanes y más. También armamos un sector con autos de películas”, contó.

“Lo que más me emociona de esto es ver la reacción de la gente. La pasión por los autos en Argentina es enorme. Y que una foto sacada por mí al pasar haya terminado en todo esto es algo que todavía me sorprende”, concluyó Lucas, orgulloso de haber podido transformar una pasión individual en una comunidad nacional. Todo lo hace desde un enfoque profesional, reservado y riguroso, que le valió la confianza de los coleccionistas más exigentes del país.