La fuerte confesión de Paul Pogba sobre su relación con Mourinho en el Manchester United: “Se me caía el pelo por estrés”

Pogba reveló el duro momento que vivió con José Mourinho

Tras cumplir su sanción por el uso de dehidroepiandrosterona, un esteroide prohibido, Paul Pogba espera por volver a las canchas. Mientras tanto, en una entrevista con la revista francesa GQ, confesó que vivió duros momentos cuando fue dirigido por José Mourinho en el Manchester United. “Se me caía el pelo por estrés”, indicó.

“Era un jugador con un rol importante en el equipo y de repente me vi en el banquillo. Caí en una fuerte depresión sin darme cuenta”, comenzó recordando el galo sobre aquellos momentos. Pogba estuvo bajo las órdenes de Mourinho entre 2016 y 2018 y juntos consiguieron una Europa League y dos Community Shield.

Surgido de la cantera de los Diablos Rojos, el francés tuvo un paso efímero en el primer equipo y se marchó a la Juventus en 2012. Regresó cuatro años después en una transferencia que se hizo efectiva por una cifra cercana a los 120 millones de dólares. Los resultados y el rendimiento del United no fueron los esperados en ese tiempo, por lo que el entrenador portugués decidió relegar al volante al banco de suplentes.

Pogba fue dirigido por Mourinho entre 2016 y 2018 (Grosby)

“Caí en una fuerte depresión sin darme cuenta. Nadie nos enseña cómo lidiar con la depresión. Incluso se me empezó a caer el pelo por el estrés”, profundizó Pogba sobre su padecimiento en aquella ocasión. Finalmente, Mourinho se marchó en 2018, y el galo tuvo un renacer de la mano de Ole Gunnar Solskjaer.

De hecho, no es la primera vez que Pogba apunta contra el entrenador con pasado en el Real Madrid. “Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Nunca iría contra los jugadores. Quizás Ole no los elegiría, pero no nos dejaría de lado como si ya no existiéramos. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole. Una vez tuve una gran relación con Mou, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó pero se acabó. Eso es lo extraño que tuve con él y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé”, había indicado el futbolista en diálogo con Sky Sports en 2021.

Originalmente, la sanción por dopaje era de cuatro años. Sin embargo, fue reducida a 18 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Si hubiera tardado cuatro años en volver a jugar, probablemente hubiera dejado el fútbol. No es algo que quise decir públicamente, pero realmente fue algo que se me pasó por la cabeza… Lo único que puedo decir es que no puedo esperar a volver a jugar”, comentó Pogba.

“Ha pasado mucho tiempo desde mi último partido y quiero ver qué es lo que me conviene más. Es un momento muy importante en mi carrera y en mi vida personal y voy a tomarme el tiempo necesario para saber cuál es la mejor decisión”, agregó.

“No quería quedarme en Turín. Por la mañana llevaba a mis hijos al colegio, justo al lado del centro de entrenamiento, y era un suplicio. Todo lo que me pasó me cambió. Me limpió y me mostró la vida real. Pero de repente envejecí diez años”, indicó quien podrá volver a jugar en la próxima temporada, aunque no tiene un club definido.