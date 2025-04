Paredes contó cómo reaccionó el grupo de WhatsApp de la Selección ante las provocaciones de Raphinha

El mediocampista de la Selección dijo que leyeron las declaraciones del brasileño en el grupo de WhatsApp del equipo

Leandro Paredes contó algunas intimidades luego del episodio con Raphinha en la previa y durante el clásico entre Argentina y Brasil que se disputó por la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y que terminó con una goleada histórica de la Selección por 4 a 1 en el estadio Monumental.

El mediocampista de la Roma participó de un streaming con AFA Estudio, se refirió a los comentarios que realizó el jugador del Barcelona antes del partido de selecciones, que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo y cómo reaccionó el plantel argentino puertas adentro.

Ante la pregunta sobre el efecto que tuvieron las declaraciones de Raphinha (“Vamos a darles una paliza”, dijo) en el grupo de WhatsApp de la Selección, Paredes afirmó que esa noticia corrió en el chat apenas lo vieron.

“Lo hacemos un poco a propósito también porque sabemos que a nosotros no nos gusta que se hable así, que se nos falte el respeto de esa manera y entonces el primero que lo vio lo mandó al grupo nuestro. Después, con todo lo que pasó, hacer el partido que hicimos fue espectacular”, respondió el campeón del mundo.

Leandro Paredes tuvo un cruce dentro del campo de juego con Raphinha (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cuando los periodistas quisieron indagar sobre cuál de los jugadores anotició al resto, el futbolista surgido en Boca Juniors se limitó a responder, sonrisa mediante: “No me acuerdo quién plantó la semillita... Después del partido le sacamos importancia porque si no se habla solo de ese tema y no del partido que habíamos jugado, de volver a clasificar a un Mundial. Entonces preferimos sacarle importancia a lo que hicimos que es importante, lo disfrutamos y no le bajamos la vara".

Recientemente, Raphinha volvió a referirse a sus polémicas declaraciones contra la selección argentina. “Esperaba que repercutiera bastante. Sabía de la grandeza del juego. Es como que, de repente la palabra, no fue la correcta”, fue lo más parecido a una autocrítica en su diálogo con TNT Sports Brasil tras la goleada del Barcelona ante Borussia Dortmund en la Champions League.

“Pero ese es mi pensamiento por defender la camiseta de la selección. Defender la camiseta de la selección y defender a mi país, independientemente de cómo defender. No estoy preocupado con eso. Estoy preocupado por defender a los míos, sea en la selección o aquí en el Barcelona. Y cómo luchar independientemente de contra quien sea, por el bien de la selección. Y no me arrepiento de ninguna palabra que dije. De repente, la manera en la que hablé fue un poco agresiva. Pero también tiene una interpretación. Hay gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra manera. Pero, como ya dije, independientemente de cualquier cosa, cuando tenga que luchar por la camiseta de la selección, lo voy a hacer”, concluyó el talentoso futbolista de 28 años.

Raphinha volvió a hablar de sus polémicas declaraciones contra la selección argentina

Entre otras preguntas, Paredes evitó continuar dimensionando el episodio con su par brasileño y se enfocó en lo que se le vendrá al equipo de Lionel Scaloni, que ya aseguró su boleto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. “Si pensamos ya en el Mundial se te viene la ansiedad. Hay que ir paso a paso”, aclaró quien no podrá estar presente ante Chile en la siguiente jornada de Eliminatorias al encontrarse suspendido por acumulación de tarjetas.