La alarmante confesión de Jack Doohan sobre su salud luego del preocupante video que se viralizó tras el GP de Japón

Jack Doohan habló de su estado físico tras el accidente en Japón (REUTERS/Edgar Su)

Este viernes se pondrá en marcha la fecha 4 del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin y uno de los temas que tuvo en vilo al paddock fue el estado de salud de Jack Doohan tras el impactante accidente que sufrió al comienzo de la práctica libre 2 en el circuito de Suzuka, en Japón, el pasado fin de semana.

El piloto australiano tuvo serias dificultades para salir de su monoplaza al finalizar el Gran Premio nipón según registraron las cámaras de transmisión de TV. Doohan necesito de la ayuda de uno de los ingenieros del equipo Alpine y del piloto de Haas Esteban Ocon para abandonar su coche, luego de completar las 53 vueltas de la competencia en la que finalizó decimoquinto.

Este jueves, en la primera actividad oficial en el circuito de Sakhir, el joven compañero de equipo de Pierre Gasly participó de la conferencia de prensa previa al inicio de la acción y confirmó que tuvo dolores durante la jornada del sábado, que se acrecentaron el día de la carrera principal.

“El viernes me dolía un poco. El sábado me sentí peor y el domingo aún peor. Diría que sentí dolor desde el principio de la carrera, no necesariamente hacia el final, pero sin duda me ayuda con la adrenalina. Creo que es natural con la derivación y la posición. Así que un par de días de descanso, el lunes, el martes y, obviamente, ayer, fueron muy necesarios”, describió el hijo de Mick, múltiple campeón de motociclismo.

“Ya estoy al 100%, estoy recuperado totalmente. Gracias por preocuparte”, agregó luego de la consulta de uno de los periodistas presentes en el contacto de los pilotos con los medios que Doohan compartió junto a Kimi Antonelli y Carlos Sainz Jr.

El piloto australiano mostró signos de dolor tras su accidente

Es importante mencionar que el incidente llamó la atención y se hizo viral en las redes ya que Doohan tardó más de veinte segundos en salir del vehículo, superando ampliamente los siete segundos establecidos por el reglamento de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para una evacuación segura. Las imágenes captadas mostraron al piloto de 22 años evidenciando gestos de dolor, lo que reavivó las preocupaciones luego del accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres que obligó a los comisarios deportivos poner bandera roja a los pocos minutos de iniciada la actividad en pista.

¿Qué sucedió con Alpine de Doohan? El australiano perdió el control de su monoplaza A525 en la curva 1 y se estrelló contra las barreras de neumáticos. El impacto causó daños importantes en su coche y provocó una interrupción de casi veinte minutos en la actividad. Tras los controles médicos de precaución, podemos confirmar que Jack está bien. Ahora estamos trabajando duro para tener el coche listo para mañana", confirmaron a través de un comunicado oficial.

Tras el accidente, el piloto fue asistido por el equipo médico del circuito y trasladado al centro médico para una revisión preventiva. En declaraciones difundidas por Alpine, Doohan dio detalles del impacto: “En primer lugar, estoy bien después del incidente. Ha sido fuerte, algo que me ha encontrado por sorpresa, y aprenderé de ello. Sé que el equipo tiene mucho trabajo por delante para reparar el coche de cara a mañana, así que gracias de antemano por sus esfuerzos”.

El director del equipo, Oliver Oakes, explicó que el accidente se debió a un “error de juicio al no cerrar el DRS en la curva 1”, y destacó que “todos nos sentimos aliviados al ver que Jack se ha librado de su incidente en los Libres 2 y contentos de ver que está bien después de los controles de precaución”.

*El accidente de Doohan en Suzuka, Japón

Aunque ni Doohan ni Alpine emitieron un comunicado específico sobre las dificultades para salir del monoplaza después de la carrera, los aficionados de la F1 abrieron el debate en redes sociales sobre las posibles secuelas físicas del accidente del viernes. Las imágenes posteriores mostraron a Doohan rengueando y tomándose el brazo izquierdo mientras se retiraba de la zona de boxes. El compañero de equipo de Doohan, Pierre Gasly, también se refirió al incidente del viernes: “Es bueno ver que Jack está bien después de su incidente en los Libres 2. Ciertamente fue fuerte y me alivia ver que está bien después de eso”.

Los rumores sobre el futuro de Doohan como piloto titular en el paddock no se detienen. A pesar que durante el fin de semana en Bahréin no estará presente Franco Colapinto y el reserva será Paul Aron, el argentino fue parte (al igual que el estonio) de un test el fin de semana pasado en el circuito de Monza, Italia, mientras la F1 completaba la tercera jornada del año en Japón.

Según informó Motorsport Italia, Alpine realizó pruebas con el A523, monoplaza de hace dos temporadas. Durante el primer día rodó Aron, mientras que el domingo fue el turno de Colapinto. Ambos tuvieron un programa de trabajo similar: la primera sesión matinal estuvo dedicada a la puesta a punto y la adaptación en el monoplaza, mientras que practicaron una vuelta de clasificación antes del corte. Ya en la tarde, realizaron cinco tandas largas como simulación de carrera.

Dentro de la comparación interna en la estructura francesa, Franco cronometró mejores tiempos en relación con Aron. En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0.500) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0.700 segundos por vuelta en relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera.

El momento en el que Doohan es retirado del auto tras su impactante accidente en Suzuka, Japón (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)