La estrella mundial que podría incorporar el Inter Miami de Messi para jugar el Mundial de Clubes

De Bruyne se convertirá en agente libre en junio (Reuters)

Kevin De Bruyne, considerado uno de los jugadores más influyentes en el éxito del Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola, anunció hace unos días su decisión de dejar el club inglés al final de la presente temporada. A sus 33 años, el centrocampista belga pondrá fin a una etapa de éxitos que incluye 14 títulos en una década, abriendo la incógnita sobre su próximo destino en el fútbol.

La noticia, aunque previsible según ciertos rumores, conmocionó al mundo del fútbol al concretarse en un mensaje emitido por De Bruyne en sus redes sociales. “Voy directo al grano y les cuento que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City”, escribió. “El fútbol me llevó a todos ustedes, y a esta ciudad, persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo dio todo. No tuve más remedio que devolverlo todo. Y adivinen qué: lo ganamos todo. Nos guste o no, es hora de decir adiós”, expresó en su comunicado, el cual deja entrever la carga emocional de su decisión.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó en una conferencia de prensa que fue el club quien tomó la decisión de no renovar el contrato del belga: “Fue una decisión 100% del club”. Según reportes, la directiva consideró que el ciclo de De Bruyne con los Skyblues había llegado a su final.

Desde Inglaterra, medios como The Times y The Athletic apuntaron a que el Inter Miami, equipo que cuenta entre sus filas con Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, está interesado en fichar a De Bruyne. La franquicia de la MLS, propiedad de David Beckham, buscaría sumar al centrocampista belga como un refuerzo estelar en su plantilla. No obstante, su llegada al equipo entrenado por Javier Mascherano presenta desafíos, ya que el club actualmente ha alcanzado el límite de contratos de jugador designado, los cuales están exentos del tope salarial de la liga.

De Bruyne podría compartir equipo con Messi (AFP)

El interés en De Bruyne coincide con la situación de Sergio Busquets, quien tiene contrato con el club hasta finales de 2025. Según reportes, la posible incorporación del belga podría interpretarse como una transición hacia el eventual retiro del jugador catalán. Beckham considera a De Bruyne como el hombre ideal para asumir el control del mediocampo en el equipo.

Un posible competidor dentro de la MLS, San Diego FC, había explorado la posibilidad de fichar al belga. Según declaraciones de Tyler Heaps, director deportivo de la nueva franquicia, llevaban meses negociando su fichaje. “He hablado con él, pero te diré una cosa: ese salario no se ajusta a nuestro presupuesto actual en cuanto a sus expectativas”, aseguró Heaps en diálogo con The Sun, confirmando que el club descartó continuar en la carrera por el centrocampista. Como consecuencia, San Diego renunció a los derechos de descubrimiento que había reclamado previamente.

En la MLS, la normativa sobre derechos de descubrimiento permite a un club negociar de manera prioritaria con un jugador de interés, siempre y cuando figure en su lista de hasta cinco jugadores. Según The Athletic, en este caso fue el Inter Miami quien realizó este movimiento, garantizándose la ventaja exclusiva de negociar con De Bruyne si decide firmar con un equipo de la liga estadounidense.

De Bruyne, quien ha sido pieza clave en los éxitos del Manchester City, aún no ha dado pistas sobre su próximo destino. Su decisión deja en duda si participará en el Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio, con los citizens o las garzas. El centrocampista belga será uno de los agentes libres más codiciados y su futuro sigue generando especulaciones, tanto en Europa como en América.