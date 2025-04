Jannik Sinner habló por primera vez tras la sanción por dopaje: “Al final elegí el mal menor”

Jannik Sinner habló por primera vez tras la sanción por dopaje impuesta por la AMA (AP Foto/Mark Baker)

Jannik Sinner habló por primera vez luego del acuerdo con la Agencia Mundial de Antidopaje, en el que aceptó una sanción de tres meses por el uso de una sustancia prohibida en marzo de 2024. “Al final elegí el mal menor, aunque era injusto, pero podía haber habido una injusticia mayor”, sostuvo en diálogo con Sky Sports.

Vale recordar que el tenista italiano fue apercibido por el uso de clostebol, administrado de manera accidental por su fisioterapeuta. “Estaba muy frágil después de lo ocurrido, porque pasaron muchas cosas, incluso reacciones mías que no esperaba. Pero en la vida se aprende, año tras año me voy conociendo mejor, fue muy difícil a veces, pero la gente cercana me dio la fuerza para seguir adelante“, agregó.

En primera instancia, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció su inocencia en agosto de 2024, pero la AMA abrió de nuevo el caso y, aunque reconoció en la sentencia la no intencionalidad del tenista y que la mínima cantidad encontrada en su organismo no le benefició en absoluto su condición física, fue su responsabilidad sobre los actos de su equipo la que condicionó la investigación y la sanción de 3 meses que comenzó el 9 de febrero.

Jannik Sinner podrá regresar en el Masters 1000 de Roma. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Antes del acuerdo, la AMA había solicitado que la sanción fuera de más de un año, es por eso que el número uno del Ranking ATP explicó: “La decisión de llegar a un acuerdo fue muy rápida, aunque yo no estaba muy de acuerdo. Al final elegí el mal menor, aunque era injusto, pero podía haber habido una injusticia mayor".

Luego, reconoció que la situación lo afectó: “Estaría mintiendo si te digo otra cosa. Sería una persona sin sentimientos ni emociones, sin nada. Pero en la vida se aprende. Año tras año me conozco cada vez mejor, cómo soy como persona y también mi valor como persona”.

Por otro lado, se refirió a lo realizado durante el tiempo en el que estuvo fuera de las competencias. “Estoy muy bien. He descansado, así que estoy feliz. He hecho muchas cosas diferentes: pasé tiempo con mi familia, especialmente con mi padre. Hice cosas diferentes con mis mejores amigos que están en Montecarlo. Fui a los karts, salí en bicicleta... Estoy muy contento”, manifestó.

“Antes ya sabía que el tenis no es lo más importante. Fuera hay gente que se preocupa mucho, la familia siempre será lo primero o los amigos. Es bueno tener gente a tu alrededor en la que puedas confiar”, sumó.

Esta sanción le impidió disputar los torneos de Doha, Miami e Indian Wells, aunque regresará para la gira de polvo de ladrillo. Es por esto que seguirá en la cúspide del Ranking y no se perderá ningún Gran Slam.

El campeón del último Abierto de Australia podrá volver a entrenarse con rivales ATP desde el 13 de abril y se espera que su vuelta al circuito sea en el Masters 1000 de Roma. “Después de la decisión me llevó un tiempo volver a encontrarme a mí mismo. Todavía tengo que digerir todo un poco, pero estoy deseando volver a Roma. Aun así, no será fácil porque habrá mucha atención puesta en mí“, reconoció Sinner.

La suspensión finalizará el 4 de mayo y el italiano espera volver de la mejor manera. “Estamos trabajando muy duro en el gimnasio para estar aún más preparado físicamente cuando vuelva. Todo va bien”, finalizó.