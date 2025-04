La cruda confesión de Lando Norris sobre su salud mental que sacude a la Fórmula 1: “Hablar sobre ello ha sido un triunfo”

Lando Norris terminó en el segundo lugar en la carrera principal del Gran Premio de China (AP/Andy Wong)

Lando Norris es una de las grandes estrellas de la Fórmula 1. El piloto de McLaren, que viene de ser subcampeón de Max Verstappen en la temporada pasada, está a bordo del mejor auto de la parrilla y, en el presente curso, se quedó con el Gran Premio de Australia sumado a un 2° lugar en China. Sus méritos lo dejan como uno de los candidatos al campeonato, pero el británico ha transitado un duro camino para llegar a poder tocar la cúspide. Hace cuatro años, reconoció que sufrió problemas de salud mental hasta el punto de padecer depresión frente a malos rendimientos y, en una entrevista con el diario de su país, The Guardian, tuvo una charla a corazón abierto sobre este asunto.

La nota firmada por el periodista Giles Richards desde Suzuka fue realizada en la previa al Gran Premio de Japón, que lo tuvo a Norris en el 1° y 2° de los dos ensayos iniciales de este viernes, respectivamente. “Cuando tenía pensamientos negativos sobre todo y sobre mi propio desempeño, empezaba a pensar negativamente sobre el próximo fin de semana, cuando ni siquiera había llegado aún”, afirma en el inicio de sus respuestas vinculadas a este tema. El reportero destacó su entereza en la nota, en la cual destaca su forma de pronunciarse con “madurez” sobre sus “batallas con la falta de confianza y la depresión”.

A continuación, el conductor de 25 años señaló cómo fue corroyéndolo la autocrítica permanente: “Era visible desde el exterior lo negativo que era, y todavía lo soy. Todavía soy el tipo de persona que dirá: ‘Hice un trabajo horrible hoy, lo hice terrible y no fui lo suficientemente bueno’. No creo que muchas otras personas probablemente admitan ese tipo de cosas, pero eso siempre seré yo. Eso me estaba afectando y también mi bienestar”.

Norris manifestó ser “muy duro” consigo mismo aún hoy, aunque “un poco menos en público que en el pasado” y señaló: “También puedo lidiar mejor con las cosas de lo que podía antes”. Su status, como un piloto que puede recorrer infinidad de lugares arriba de un monoplaza, le plantea interrogantes: “Lo peor de todo esto es que sé lo afortunado que soy de viajar por el mundo, de que me paguen bien. Puedo hacer casi lo que quiera en mi vida y sé lo afortunado que soy de estar en esa posición. Entonces siento que, a veces, no tengo el derecho de quejarme o de decir ciertas cosas tanto como otras personas”.

El piloto británico está en la Máxima desde 2019 (Reuters/Tyrone Siu)

De igual manera, el dueño de cinco victorias en la Máxima analizó los puntos positivos de haber blanqueado su mirada: “Para mí, sin duda, hablar sobre ello ha sido un triunfo por la cantidad de mensajes que recibí de personas diciendo cuánto les había ayudado que alguien en mi posición pudiera relacionarse con eso”.

“Incluso si fue solo un mensaje, eso me hizo más feliz porque cuando se menciona que les salvaste la vida porque querían terminar con ella... Recibí bastantes de esos; eso me hace más feliz que ganar una carrera. Esa es solo mi percepción de la vida, eso tiene un impacto más grande. Porque hiciste la diferencia. Ganar una carrera no hace la diferencia”, concluyó.

Por otro lado, Lando Norris tiene el anhelo de ser campeón mundial de la Fórmula 1, pero desestima el pensamiento alrededor del ambiente sobre ciertas cualidades que debe tener para alcanzar la gloria: “Siento que hay una versión muy prescrita de cómo dicen que debe ser un campeón del mundo: excesivamente agresivo. Quiero ganar un campeonato. Prefiero ser una buena persona e intentar hacerlo bien. Haré todo lo posible por ganarlo, pero quizá no me sacrifique tanto como otros, en cuanto a mi personalidad y a la mentalidad de ‘que te jodan’ que la gente dice que hay que tener. Sigo creyendo que puedo ser campeón del mundo, pero lo haré siendo buena persona”.

Se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia (Reuters/Go Nakamura)

“Quiero simplemente disfrutar de mi vida. Esa es una actitud que tal vez no sea tan tipo ‘instinto asesino’. Simplemente no creo que necesites tener eso para ser campeón del mundo. Quiero demostrar que puedes serlo y no tenerlo. Pero no quiero que me pasen por encima, tampoco quiero que me vean como alguien que renuncia a las cosas por ser demasiado amable. Aun así, lucharé por las cosas, correré riesgos y haré todo lo que sé que puedo hacer para ser campeón del mundo, pero sin perder la libertad de ser quien soy”, expresó. Norris corrió 130 Grandes Premios desde su debut en el GP de Australia 2019 y logró su primera victoria en la F1 en el GP de Miami 2024.

La figura de McLaren, que seguramente liderará una pelea mano a mano por el título con su compañero de equipo Oscar Piastri, sostiene que “hay ciertas cosas que no haría y que otros campeones han hecho” y sentencia: “No tengo tanto instinto asesino como probablemente la mayoría de los pilotos o campeones porque simplemente no fui criado de esa manera”.

“Lo que la gente quiere que creas es que tienes que pensar que eres el mejor del mundo, que puedes vencer a todos. Esa es una gran actitud, pero no creo que sea la única que debes tener si quieres ser campeón. Simplemente nunca me he visto tan bueno como Lewis (Hamilton) o incluso los chicos con los que crecí: George (Russell), o Charles (Leclerc), o Fernando (Alonso), Seb (Vettel), esos chicos. Para mí, simplemente era genial poder competir contra ellos, más que querer demostrar que soy mejor”, contó.