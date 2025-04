Escándalo con Mourinho en Turquía: la insólita agresión al DT rival tras perder el clásico

El clásico entre el Fenerbahçe y el Galatasaray, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Turquía, cumplió con su habitual carga de tensión y polémica. En esta ocasión, el encuentro, que finalizó con victoria de los visitantes por 2-1, trajo consigo un episodio que vuelve a agitar la imagen del técnico portugués José Mourinho. Una tangana monumental que involucró a jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos fue el prólogo de un conflicto personal entre Mourinho y su homólogo del Galatasaray, Okan Buruk.

Parte del enfrentamiento inició cuando Victor Osimhen, jugador del Fenerbahçe, fue sustituido. Allí se desencadenó una interrupción momentánea del partido y un enfrentamiento que terminó con cuatro expulsados: Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti y Sandro Zufic. Sin embargo, lo que ocurrió al finalizar el partido captó la atención de medios y aficionados.

Un comportamiento que revive recuerdos amargos

Al final del encuentro, y tras consumarse la eliminación de su equipo, Mourinho protagonizó un gesto que muchos describen como un regreso a sus momentos más cuestionados. El entrenador abordó por la espalda a Okan Buruk y le agarró de la nariz, un acto que recordó a la agresión sufrida por el entonces asistente del FC Barcelona, Tito Vilanova, en la Supercopa de España de 2011: aquella vez, le metió un dedo en el ojo. Entonces, Mou justificó su acción con declaraciones igualmente controversiales, llamando al asistente “Pito Vilanova” y dando a entender que desconocía la identidad del afectado.

Tn el clásico turco, tras tomarle de la nariz a su colega, Buruk cayó al césped y la seguridad lo cubrió cuando los futbolistas del Galatasaray se le acercaron para responder a la agresión. Entre ambos ya existía un ida y vuelta de declaraciones por enfrentamientos pasados. Incluso, llegó a darse una batalla mediática entre el portugués y Mauro Icardi, el argentino figura del conjunto amarillo y rojo, que se recupera de una lesión.

Según describió el periodista Jonathan Moreno en el diario Sport, “José Mourinho está desquiciado en Turquía. Ha perdido por completo los papeles.” Las actitudes polémicas del técnico han sido constantes tanto dentro como fuera del terreno de juego. Durante una rueda de prensa reciente, Mourinho criticó duramente el entorno de la competencia local, declarando que “la liga turca es demasiado oscura, demasiado gris, huele mal”.

En cuanto al plano deportivo, la eliminación de la Copa de Turquía deja al Fenerbahçe con la única oportunidad de conseguir la Süper Lig, donde actualmente se encuentra en la segunda posición, a seis puntos del Galatasaray, aunque con un partido menos jugado. El ambiente en el club, sin embargo, parece estar lejos de la estabilidad.

El clima de alta intensidad dentro del terreno de juego en el partido disputado en Estambul explica parcialmente la existencia de choques físicos y verbales. Entre las sanciones posteriores al enfrentamiento colectivo, cinco figuras relacionadas con ambos equipos fueron expulsadas. No obstante, el foco internacional ha recaído en la disputa entre Mourinho y Buruk, cuyo desenlace, aunque no tuvo consecuencias mayores, no ha pasado desapercibido.