El primer encuentro de Yuki Tsunoda con Max Verstappen y su desafiante frase antes de su debut en Red Bull

Este fin de semana volverá la acción de la Fórmula 1 y Red Bull estrenará su enroque de pilotos con Yuki Tsunoda, quien debutará de local en la escudería principal de la bebida energizante, y Liam Lawson, quien regresa a Racing Bulls. Ambos, junto a sus nuevos compañeros de equipo, Max Verstappen e Isack Hadjar, participaron de una exhibición en las calles de Tokio como previa a la carrera que se llevará a cabo otra vez en el Autódromo de Suzuka.

Yuki Tsunoda se mostró muy confiado e indicó delante de su gente que “todos están siendo muy considerados y tratando de no presionarme, son muy amables. Pero, sinceramente, por favor, tengan altas expectativas y pónganme toda la presión. No puedo garantizar que las cumpla, pero haré todo lo posible”.

La desafiante frase del nipón de 25 años está en sintonía con su afirmación luego de su entrenamiento en el simulador de Red Bull con la configuración de la puesta a punto que emplea el cuatro veces campeón mundial, Verstappen. “Esperaba mucha más complejidad, por lo mal que estuvo Liam. Estoy seguro de que seguirá siendo un gran desafío; es un coche muy diferente al Racing Bulls. Solo necesito tomármelo con calma, sentir el coche, pero sin duda será un desafío”, dijo Yuki en testimonios consignados por el sitio The Race.

Cabe recordar que Verstappen prefiere un coche con un área frontal más sensible y sus compañeros de equipo en ocasiones tuvieron dificultades para extraer el máximo provecho del coche de la misma manera.

Yuki agregó sobre esos ensayos virtuales que “fueron dos días muy, muy productivos. Probamos muchas configuraciones y encontramos la dirección que queremos seguir, al menos para empezar”. Aunque reparó que “si me preguntas si es suficiente, no lo sé. No puedo decir con seguridad que sí”.

Al respecto, el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, indicó en diálogo con Motorsport que “ya hemos estado pensando en configurar el segundo coche de forma diferente, con una configuración menos agresiva. Algo que lo haga más manejable”.

El evento sirvió para el reencuentro de Tsunoda con Lawson y se vio una buena interacción entre ambos y los cuatro corredores. Una perlita que dejó el encuentro fue la confusión de Hadjar a la hora de posar para la foto, ya que se confundió y se quiso poner junto al japonés, su reciente ex compañero de equipo.

Pero tampoco pasaron inadvertidas algunas acciones sobre los monoplazas empleados para la exhibición. Fueron autos de principios de la década pasada con motores V8 atmosféricos. Hadjar tuvo dos errores: en uno golpeó el cordón y dañó el alerón delantero y también se pasó en la curva con forma de “U”, una equivocación que también cometió Lawson. Ambos debieron ser empujados por los auxiliares presentes.

Los cuatro y el resto de los 20 pilotos titulares, junto a los de reserva, estarán este jueves en Suzuka, donde se llevará a cabo la tercera fecha de la temporada. En las dos primeras ganaron los pilotos de McLaren, Lando Norris (Australia), puntero del campeonato, y Oscar Piastri (China).