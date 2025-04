Atento Boca Juniors: otra figura del Bayern Múnich podría perderse el Mundial de Clubes

El contrato de Thomas Muller no será renovado y se perderá el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich (REUTERS/Angelika Warmuth)

A poco más de dos meses del debut en el Mundial de Clubes 2025, Boca Juniors recibió una nueva noticia sobre su futuro rival en el certamen: Thomas Müller no continuará en Bayern Múnich y, por lo tanto, no participará del torneo que se disputará en Estados Unidos. Según reportes de los periódicos alemanes Kicker y Sport Bild, el club bávaro decidió no renovar el contrato del mediocampista de 35 años, en el marco de una política de ajuste salarial y renovación de plantel.

Müller, símbolo de la institución y campeón del mundo con Alemania en 2014, se despedirá tras casi 17 temporadas en el primer equipo. Es el jugador con más partidos oficiales en la historia del Bayern y el tercer máximo goleador del club (742 juegos en todas las competiciones, con 247 goles, incluyendo supercopas y mundiales de clubes), solo por detrás de Gerd Müller y Robert Lewandowski. Su ausencia en el Mundial de Clubes marca el fin de una era en la institución bávara.

La baja de Müller, quien se había retirado del fútbol internacional después del Campeonato Europeo el año pasado (acumuló 131 partidos con Alemania), se suma a una serie de contratiempos que viene enfrentando el conjunto alemán en la antesala del certamen. En las últimas semanas, se confirmaron las lesiones de Alphonso Davies, Hiroki Ito, Dayot Upamecano y Manuel Neuer, lo que obligará al técnico Vincent Kompany a reestructurar gran parte del equipo.

Boca juniors debutará en el Grupo C el lunes 16 de junio frente al Benfica de Portugal, a las 20:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará al Bayern Múnich el viernes 20 de junio a las 23:00, en el mismo escenario. Cerrará su participación en la fase de grupos el martes 24 de junio ante el Auckland City FC de Nueva Zelanda, en el Geodis Park de Nashville, a las 17:00.

En declaraciones a FIFA, Kompany valoró el cruce ante Boca como una oportunidad significativa: “Honestamente, siempre es difícil imaginarse toda la competición cuando es la primera vez que participamos, pero si pudiera nombrar una ventaja, sería jugar un partido competitivo contra Boca Juniors como parte de una competición más grande, no solo un torneo de dos o tres partidos, sino una competición real”.

El Mundial de Clubes 2025 será la primera edición bajo el nuevo formato de 32 equipos y se extenderá del 15 de junio al 13 de julio en suelo estadounidense. La competencia incluirá a clubes campeones de distintas confederaciones, entre ellos Boca y River por parte de la Conmebol, además de representantes históricos como Real Madrid, Manchester City y Chelsea.