10 frases de Gago tras la derrota de Boca ante Newell’s: de la autocrítica y la sanción a Carlos Palacios al cruce con un periodista

Fernando Gago enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa tras la dura derrota de Boca Juniors por 2 a 0 ante Newell’s Old Boys en Rosario, en el cierre de la undécima fecha del Torneo Apertura 2025. El técnico reconoció el flojo rendimiento de su equipo, que presentó una alineación con varios cambios sorpresa, y evitó dramatizar la situación, aunque admitió que el desempeño fue muy por debajo de lo esperado.

“Fue un partido muy malo, no encontramos situaciones”, señaló Gago, que decidió incluir desde el inicio a Tomás Belmonte y Alan Velasco en lugar de Williams Alarcón (lesionado) y Carlos Palacios (sancionado por un acto de indisciplina). “No lo tomo como un retroceso. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Vamos a seguir buscando la clasificación”, agregó el entrenador, quien resaltó la necesidad de corregir errores sin caer en excesos de autocrítica.

Boca no logró capitalizar el dominio de la posesión que mantuvo durante buena parte del encuentro, y solo tuvo una oportunidad clara: un penal fallado por Edinson Cavani en el complemento, cuyo rebote tampoco fue aprovechado por Rodrigo Battaglia. Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, fue efectivo: Luciano Herrera anotó a los 4 minutos del primer tiempo tras una desatención defensiva, y Luciano Lollo amplió en el cierre de la primera mitad con un cabezazo tras un tiro de esquina.

“El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas”, resumió Gago al analizar el desarrollo del partido. “Jugamos mal, perdimos un partido y seguimos para adelante. No estoy preocupado”, afirmó.

Uno de los focos de la conferencia fue la exclusión del chileno Carlos Palacios, ausente en la convocatoria luego de que faltara al entrenamiento del lunes. Gago confirmó que se trató de una medida disciplinaria. “Hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Faltó a un entrenamiento y decidí no convocarlo. Es una situación que se aclaró anteriormente y queda puertas adentro”, dijo.

Sobre los intentos por revertir el resultado, Gago explicó que el planteo de Newell’s condicionó las opciones de ataque. “Ellos tenían una línea de cinco más dos o tres internos. Era difícil encontrar espacios por dentro y se iba a hacer por afuera. Nos faltó esa fluidez”, sostuvo. Y añadió: “Tuvimos el balón, pero lo tuvimos mal, en situaciones donde no podíamos atacar bien”.

Durante el segundo tiempo, Boca introdujo cinco variantes, incluyendo los ingresos de Advíncula, Ander Herrera, Zeballos, Battaglia y Merentiel. Pese a las modificaciones, el equipo no logró modificar el rumbo del juego. Sobre la lesión del español Herrera, Gago expresó: “Mañana se le hará estudios y el lunes o martes veremos cómo está y qué lesión tiene”.

Cruce Gago con Tato Aguilera, conferencia de Boca post derrota con Newell's

Mientras el entrenador de Boca evitó dejarse llevar por el resultado, porque “todas las facetas del juego están hechas para mejorar, se trabaja en la semana y esto sigue”, Gago se despidió con un cruce con el periodista Tato Aguilera que le preguntó si se iba preocupado.

“No, jugamos mal, perdimos un partido y seguimos para adelante. Ya lo dije al principio de la conferencia, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, pero se ve que vos estaban en la primera pregunta, llegaste tarde”, concluyó con una risa irónica.