El gol de Messi para el triunfo del Inter Miami desde todos los ángulos y su particular festejo tras el encuentro con Djokovic

Goles desde diferentes ángulos

Lionel Messi regresó a la cancha este sábado con la camiseta del Inter Miami tras un breve pero significativo período fuera de acción debido a una lesión que lo marginó de las Eliminatorias con la selección argentina. Su reaparición, cargada de expectativa, fue decisiva en la victoria 2-1 sobre el Philadelphia Union en un encuentro de la MLS. Messi no solo marcó un gol en su primera intervención con el balón, sino que lo celebró de una manera especial, mezclando su festejo personal y un homenaje al tenista Novak Djokovic.

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, decidió cuidar a su estrella, iniciándolo en el banco y dándole ingreso al minuto 10 del segundo tiempo, cuando el equipo ya ganaba 1-0 gracias al gol de Robert Taylor en la primera etapa. Apenas dos minutos después de pisar el césped, Messi selló el segundo tanto para las Garzas en el Subaru Park, desatando la alegría de los fanáticos.

El gol provino de una rápida jugada de contragolpe iniciada por Luis Suárez en la puerta de su propia área. El uruguayo condujo una contra en la que participaron también Fabrice Picault y, finalmente, el rosarino. Messi recibió el pase profundo de Suárez, amagó con definir con la pierna izquierda, pero decidió enganchar hacia adentro y sacó un disparo rasante con su derecha, imposible de detener para el arquero Andre Blake. El marcador quedó momentáneamente 2-0, asegurando así la ventaja de su equipo.

El festejo de Messi fue tan especial como su regreso. Como es habitual, levantó las manos al cielo en homenaje a su abuela, pero también sorprendió al público con un gesto hacia Novak Djokovic, con quien compartió en la víspera durante el Masters 1000 de Miami. Messi, tras buscar con la mirada en la tribuna a alguien específico, realizó uno de los característicos golpes de tenis del deportista serbio, un detalle que no pasó desapercibido para los espectadores y fanáticos de ambos atletas.

El Particular festejo de Messi

Horas antes del partido, Messi asistió al Hard Rock Stadium junto a su Antonela para presenciar el triunfo de Djokovic en las semifinales del torneo. La asistencia del futbolista argentino no pasó inadvertida, ya que fue ovacionado por el público cuando su rostro apareció en la pantalla gigante. Djokovic, sin embargo, se mantuvo concentrado en su juego y evitó distracciones, obteniendo una victoria que lo llevó a la final contra el checo Jakub Mensik.

En relación con la reincorporación paulatina de Messi tras su lesión, Mascherano comentó en la rueda de prensa posterior al partido: “Queríamos que Leo tuviera minutos; la idea era que pudiera entrar 30 o 35 minutos. Con el adicional, ha jugado un poquito más, pero se ha sentido muy bien. No queríamos arriesgarlo desde el inicio porque pensábamos que quizás con hacerle jugar todo el partido podíamos correr algún riesgo. Por suerte terminó bien, y nos pone muy contentos”.

El técnico amplió sus declaraciones destacando el estado físico del argentino y su importancia para los próximos compromisos del equipo: “El plan es que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles. Obviamente, hoy el tiempo que jugó lo hizo porque estaba bien; no hemos arriesgado con él. Quizás no estaba para los 90 minutos, pero creo que le ha venido bien jugar en total unos 45 con el añadido. Si no pasa nada raro, el plan es que viaje”.

Este triunfal regreso a la acción llega tras un período de descanso obligado para Messi, quien se perdió la última convocatoria con la selección argentina debido a una sobrecarga muscular. Afortunadamente, el Inter Miami no sufrió su ausencia, ya que el equipo no tuvo compromisos de MLS durante ese lapso. Precisamente, en lo que va de la temporada, el conjunto dirigido por Mascherano se posiciona como líder de la Conferencia Este con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate en cinco encuentros. La victoria del sábado ante el Philadelphia Union les permitió arrebatar el primer lugar a su rival directo en la tabla.

Ahora, el enfoque del Inter Miami se traslada a la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde enfrentará al LAFC el miércoles 2 de abril en los cuartos de final. Este duelo, que se jugará a domicilio, será otra prueba clave para Messi y su equipo mientras buscan consolidar su liderazgo en todas las competiciones.