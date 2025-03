Murió el vicepresidente de Nueva Chicago mientras jugaba un partido de fútbol con amigos

El dirigente será despedido en el estadio del club

El mundo del fútbol del ascenso está de luto, luego de que se confirmara la muerte del vicepresidente 1° de Nueva Chicago, Pablo Olmos, durante la madrugada del viernes. El dirigente se encontraba jugando un partido de fútbol con amigos, cuando tuvieron que asistirlo tras haber sufrido una descompensación.

La partida del representante e hincha de “El Torito de Mataderos” se conoció en las últimas horas, por medio de un comunicado oficial emitido por la Comisión Directiva del club. “Lamentamos con mucho dolor informar el fallecimiento de nuestro vicepresidente 1° Pablo Olmos", manifestaron.

Junto a una fotografía de Olmos, donde posaba sonriente junto a una camiseta del verdinegro, las autoridades lo recordaron como “una persona que le dedicó gran parte de su vida a Nueva Chicago”. Y concluyeron: “Acompañamos a su familia, amigos y miembros de Comisión Directiva en este difícil momento”.

De acuerdo a la información publicada por el medio El Once, el dirigente había concurrido a jugar al fútbol con sus amigos. Aunque todo transcurría con normalidad, el hombre se descompensó y sufrió un infarto. No obstante, no se confirmó si llegó a ser asistido por el personal médico de emergencias.

La noticia se confirmó durante la madrugada del viernes

A lo largo de todos estos años, el vicepresidente se había transformado en una figura querida entre los hinchas, por lo que desde el club anunciaron que el último adiós se realizará en el estadio que se ubica en Justo Suárez al 6913, en el barrio porteño de Mataderos.

Según confirmaron las autoridades de la institución deportiva, el velatorio de Olmos será este viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas. Asimismo, indicaron que el ingreso será habilitado a través del portón 3, que se encuentra en la intersección entre Cosquín y San Pedro.

Olmos había asumido el cargo en diciembre de 2023, luego de que la lista encabezada por él y Juan Ángel ‘Tito’ Guerra resultara ganadora en las elecciones del club. Previo a esto, el dirigente había ocupado el rol de director de Educación Física y Deportes de Nueva Chicago, por lo que se encontraba a cargo de la administración de las demás disciplinas que ofrece la institución a los socios, a excepción de las categorías de fútbol.

No obstante, a principios de noviembre de 2023 había tomado la decisión de renunciar, para poder competir en las elecciones. “Luego de 6 años de trabajo quiero agradecer en primer lugar a quienes me eligieron para esta función, a quienes confiaron en mí para seguir en la misma a pesar del cambio de gestión, a mis compañerxs y equipo y a todxs quienes me apoyaron y confiaron en el Proyecto Deportivo Institucional”, comunicó en sus redes sociales.

Pablo Olmos junto al presidente de Nueva Chicago, Tito Guerra

“Considero haber dejado lo mejor de mí en el Club que amo, haciendo día a día mi trabajo con dedicación, compromiso y profesionalismo”, manifestó Olmos, para luego pedirle a los socios que lo apoyaran durante en la carrera electoral.

Además, era conocido por ser hermano de Juan Manuel Olmos, uno de los principales armadores del Partido Justicialista (PJ) en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente no solo es una de las figuras más respetadas dentro del peronismo, sino que actualmente ocupa el cargo de Auditor General de la Nación desde que fue designado en diciembre de 2023 con el aval de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández.

De hecho, desde el frente Nuevo Espacio de Participación (NEP) el armador peronista emitió un comunicado sobre la muerte de su hermano. “Con profundo dolor, quiero comunicarles el fallecimiento de mi hermano Pablo”, manifestó Olmos.

Luego de repetir los datos referidos al velatorio del vicepresidente verdinegro, el dirigente político concluyó el escueto escrito con un agradecimiento hacia todas las personas que se habían comunicado con él para darle el sentido pésame.