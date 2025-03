Comienza el Sudamericano Sub 17 en Colombia: las figuras, el fixture y todo lo que hay que saber

Este es el trofeo del Sudamericano Sub-17 que se entregará en Colombia, del 27 de marzo al 12 de abril - crédito Conmebol

El campeonato que reúne a los jugadores más prometedores de la región comenzará este jueves en Colombia. Se trata del Sudamericano Sub-17, que se hará en territorio cafetero del 27 de marzo al 12 de abril y contará con dos sedes: el estadio Jaime Morón de Cartagena y el Jaraguay de Montería.

Los 10 equipos de la Conmebol lucharán por una de las siete plazas que entrega el certamen para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Qatar del 5 al 27 de noviembre.

Después de 32 años, el campeonato juvenil regresó a Colombia, tras la edición de 1993 que se jugó en Armenia, Tuluá y Pereira, en la que los anfitriones salieron campeones en un cuadrangular final al que habían accedido Chile, Argentina y Brasil, que dio la clasificación al Mundial de Japón.

Para esta edición, el campeonato se abrirá en el estadio Jaraguay de Montería, con los partidos correspondientes al Grupo A, que serán Perú ante Paraguay, a las 18:30 (hora argentina), y Colombia contra Chile (a las 21), mientras que Argentina quedará libre en la primera fecha (el elenco de Diego Placente debutará el sábado ante los chilenos).

Por su parte, el Grupo B, comenzará su acción el 28 de marzo en Cartagena, en el estadio Jaime Morón, donde Bolivia se presentará frente a Venezuela y luego se dará el clásico histórico entre Brasil y Uruguay (Ecuador comenzará su participación a partir de la segunda fecha contra la Celeste).

El Sudamericano Sub 17 tendrá 28 partidos en dos ciudades y terminará el sábado 12 de abril, con el partido que definirá al campeón.

A diferencia del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Venezuela, el torneo Sub 17 tendrá un sistema de competición distinto a como se venía jugando en los últimos años, priorizando no solo la competencia, sino repartir de manera equitativa los siete cupos al mundial juvenil.

La primera fase será de dos zonas de cinco equipos, de los cuales, los dos primeros de cada grupo clasificarán a la Copa del Mundo y accederán a la fase por el título, con dos llaves de semifinales y luego la gran final en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Para los seleccionados que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto en la primera fase, pasarán a lo que se llama una ronda de Playoffs, en la que se enfrentarán en dos series y los ganadores tendrán su cupo garantizado para el Mundial, mientras que los perdedores jugarán un encuentro por el último boleto.

El aumento de la cantidad de clasificados por Conmebol se debe a que la FIFA tendrá 48 participantes en el Mundial Sub 17, que desde 2025 se hará anualmente hasta la versión del 2029 en Qatar, con el objetivo de que crezca la base de jugadores jóvenes en el país y tengan mayor acompañamiento a nivel de selecciones.

Brasil es el máximo ganador del Sudamericano con 13 conquistas, seguido de Argentina que suma 4 títulos. La Verdeamarela es el vigente campeón después de la conquista en la edición de 2023 en Ecuador. Los otros equipos que alcanzaron la gloria fueron Colombia (en 1993) y Bolivia (en 1986).

EL CALENDARIO

FASE DE GRUPOS

FECHA 1

27 de marzo: Perú vs Paraguay y Colombia vs Chile (Grupo A)

28 de marzo: Bolivia vs Venezuela y Brasil vs Uruguay (Grupo B)

FECHA 2

29 de marzo: Chile vs Argentina y Perú vs Colombia (Grupo A)

30 de marzo: Bolivia vs Brasil y Uruguay vs Ecuador (Grupo B)

FECHA 3

31 de marzo: Chile vs Perú y Argentina vs Paraguay (Grupo A)

1 de abril: Uruguay vs Bolivia y Ecuador vs Venezuela (Grupo B)

FECHA 4

2 de abril: Argentina vs Perú y Paraguay vs Colombia (Grupo A)

3 de abril: Ecuador vs Bolivia y Venezuela vs Brasil (Grupo B)

FECHA 5

5 de abril: Colombia vs Argentina y Paraguay vs Chile (Grupo A)

5 de abril: Brasil vs Ecuador y Venezuela vs Uruguay (Grupo B)

FASE ELIMINATORIA

8 de abril: Playoffs (tercero del Grupo A vs cuarto del Grupo B)

8 de abril: Playoffs (tercero del Grupo B vs cuarto del Grupo A)

9 de abril: Semifinales (primero del Grupo A vs segundo del Grupo B)

9 de abril: Semifinales (primero del Grupo B vs segundo del Grupo A)

11 de abril: partido por el séptimo puesto que entrega boleto para la Copa del Mundo

11 de abril: partido por el quinto puesto entre equipos ya clasificados a la Copa del Mundo

12 de abril: partido por el tercer puesto

12 de abril: final

LAS FIGURAS A TENER EN CUENTA

JERÓNIMO GÓMEZ MATTAR (ARGENTINA - NEWELL’S OLD BOYS)

El juvenil de la Lepra (a la izquierda) celebra un gol junto a un compañero en el Mundialito de Montaigu

TOMÁS PARMO (ARGENTINA - INDEPENDIENTE)

Tomás Parmo tuvo rodaje en la Sub 15 y ahora podrá mostrarse en la Sub 17

FRANCISCO BARIDÓ (ARGENTINA - JUVENTUS)

Se desempeña actualmente en la Sub 17 de la Juventus

THOMAS DE MARTIS (ARGENTINA - LANÚS)

El centrodelantero marplatense es una de las joyas de Lanús

IKER MANTILLA (ECUADOR - MALLORCA)

El delantero ecuatoriano nació en España y ha defendido la camiseta de la Furia Roja en la Sub 16

RUAN BARBOSA (BRASIL - BAHÍA)

El extremo izquierdo de 16 años nació en la ciudad brasileña de Salvador

EDMILSON HERAZO (COLOMBIA - BARRANQUILLA)

Es un zaguero central de 16 años que se desempeña en Barranquilla, conjunto de la Segunda División de Colombia

ALAN TORTEROLO (URUGUAY - DEFENSOR SPORTING)

Alan Torterolo es un extremo derecho de 17 años