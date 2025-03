Claudio Borghi fue lapidario con Carlos Palacios por su ausencia a la práctica de Boca Juniors: “No se da cuenta dónde está”

Claudio Borghi no tuvo piedad al hablar de la situación de Carlos Palacios

Luego de que Carlos Palacios volviera a quedar en el centro de la polémica tras ausentarse en el entrenamiento del lunes de Boca Juniors, el ex entrenador del Xeneize, Claudio Borghi, no tuvo piedad al hablar de la situación que atraviesa el futbolista chileno. Según informó ESPN, el ex Colo Colo habría tenido un accidente automovilístico en la mañana del lunes y perdió el vuelo a Buenos Aires. Esto lo habría demorado y la situación fue informada a Fernando Gago y al Consejo de Fútbol.

“Es un buen jugador, un chico que empezó en Unión Española y no era creador sino que jugaba abierto por la derecha. Fue a Brasil y no le fue muy bien, volvió a Chile, jugó bien en Colo Colo, pero aún en un proceso de formación deportiva y humana. No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado a un club tan importante puede hacer que pague las consecuencias”, indicó el Bichi en declaraciones a Radio Continental.

Tras esto, no tuvo reparos para hablar del rendimiento del volante de 24 años y agregó: “Si no juega bien y además falta al entrenamiento, cosa no recomendable... creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están“. Además, se refirió a la vez que el jugador trasandino abandonó la concentración de la selección de Chile y lo cuestionó severamente: “Ha tenido problemas en la selección cuando alegó una lesión y después se fue de una concentración. Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas, y eso te pasa la cuenta“.

“Román ve algunas situaciones en las que se parece a él, en cuanto a la visión y los pases. Pero Boca es un club que te va absorbiendo poco a poco”, sentenció el entrenador al ser consultado sobre si la llegada de Palacios fue un refuerzo pedido por el cuerpo técnico o un anhelo del presidente.

Carlos Palacios junto con el artista Dillom (@fiestabresh)

Durante el domingo, el propio Palacios publicó en redes sociales una imagen de un recital realizado en Santiago de Chile, donde se lo vio junto al artista Dillom. La situación se agrava por los antecedentes recientes del jugador. Además del mencionado con su seleccionado, durante un breve receso con Boca, viajó a su país natal y se camufló para estar presente junto a la barra del Colo Colo en un partido oficial.

Palacios fue visto en la popular entre los hinchas de la Garra Blanca, el grupo de ultras de Colo Colo, y esta actitud también generó polémica en el club de La Ribera. El mediocampista fue captado en las tribunas del estadio de su antiguo club durante sus días libres tras la victoria de Boca ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. A pesar de intentar pasar desapercibido con un pasamontañas, las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y desencadenaron múltiples reacciones entre los aficionados del Xeneize.

En estas horas se espera que Fernando Gago tome una decisión con respecto a la titularidad y convocatoria de cara al duelo contra Newell’s, en Rosario de este domingo (comenzará a las 19:30). El DT tendrá que jugar una carta importante para el corto y mediano plazo teniendo en cuenta el aprecio de Riquelme con el jugador y su papel con el resto del plantel.