Gustavo Alfaro comparó la situación de Paraguay en las Eliminatorias con una carrera universitaria: “Nos falta la tesis”

La selección de Paraguay se llevó un punto importante de Barranquilla con un empate 2-2 ante Colombia, lo que le permite al conjunto de Gustavo Alfaro continuar por la buena senda de cara a la clasificación para el próximo Mundial. La Albirroja quedó en el lote de terceros (con Brasil y Uruguay) en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con 21 puntos, y el entrenador argentino reconoció que su equipo está cerca del objetivo.

Fiel a su estilo, Alfaro brindó otra conferencia de prensa con algunas frases que se hicieron virales. Al analizar las posibilidades de Paraguay de acceder a la Copa del Mundo de 2026 en las próximas fechas, el DT de 62 años comparó la situación de su seleccionado con la etapa decisiva de una carrera universitaria.

“Vieron cuando vas a la facultad y tenés una materia que es el filtro, la que te allana el camino para ir para allá o no pasás el filtro y decidís dedicarte a otra cosa. Este era el filtro para que nosotros nos pongamos en carrera definitivamente para aspirar a clasificar a la Copa del Mundo. Nos falta la tesis. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho. Tenemos tres meses para preparar la tesis. Tenemos nada más ni nada menos que Uruguay y Brasil en la próxima”, expresó el rafaelino.

Paraguay tiene por delante cuatro partidos para definir su boleto a la próxima Copa del Mundo. En la doble fecha de junio recibirá en Asunción a Uruguay y visitará a Brasil. En septiembre cerrará como local ante Ecuador y en Lima, ante Perú. Hasta el momento, los guaraníes están quintos, con 21 unidades, producto de 5 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Ayer, ante Colombia, la Albirroja remontó un 0-2.

Los jugadores y Gustavo Alfaro cantaron luego del 2-2 en Barranquilla

“Las actitudes y la disposición no iban a cambiar, ya lo dije anteriormente, por más de que a los 12 minutos estábamos perdiendo 2-0. Sentí que Colombia nunca se sintió cómodo con el partido, y que Paraguay era una amenaza constante. En la mitad de la cancha yo sentí que la manejamos siempre nosotros”, dijo Alfaro ante la prensa luego del cotejo.

Luego, el ex DT de Ecuador, indicó: “El equipo no perdió la idea más allá del resultado, insistimos hasta el final. Los chicos entraron a jugar una final más. Este es un grupo que tiene un sueño mundialista. Hoy, yo les pedí que busquen a ese niño que fueron, luchando por sus sueños. Hoy lucharon por ellos, por sus familias y por su país”.

Una vez finalizado el partido, se viralizó en las redes sociales un video en el que todos los jugadores del seleccionado paraguayo se encontraban en el vestuario celebrando el valioso empate en tierras cafeteras. “La Albirroja tiene huevos”, gritaba el plantel, unido. En medio del puñado humano estaba Gustavo Alfaro, siendo parte de la celebración.

A pesar de la euforia en Paraguay por el buen rendimiento que está teniendo la selección, Alfaro pidió calma y citó un proverbio chino para poner en contexto: “El otro día les dije a los muchachos: la única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es teniendo los pies sobre la tierra. Si yo me creo todo lo que me dicen, lo más probable es que me peguen un cachetazo y me tiren al piso. Proverbio chino, muchachos: todo clavo que sobresale recibe un martillazo. Estamos más cerca, pero falta”.

Gustavo Alfaro, DT de la selección de Paraguay, durante el partido en Barranquilla ante Colombia (Luis ACOSTA / AFP)