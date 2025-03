Dibu Martínez reveló el trabajo que realiza con su psicóloga tras ganar el Mundial y ser elegido el mejor del mundo

"Ya superé todo lo que yo quería", dijo el arquero campeón del mundo. Sin embargo, Dibu quiere más

Emiliano Dibu Martínez es todo un símbolo dentro de la selección argentina. Para muchos, la gran figura del Mundial de Qatar 2022 junto con Lionel Messi. Además, el arquero del Aston Villa logró conquistar dos veces el premio Lev Yashin al mejor del mundo en su puesto, algo que lo impulsó a seguir desafiándose, según reveló el marplatense en una entrevista.

El arquero de 32 años respondió si el hecho de haber sido campeón del mundo le generó más confianza o mayor presión a la hora de defender el arco argentino. “Las dos. Pero ahí es donde yo trato de seguir trabajando con mi psicóloga y decir: ‘Mirá, soy campeón del mundo, gané cuatro Guantes de Oro, dos The Best y dos Yashin al mejor arquero del mundo...’ En el club a veces somos vulnerables defensivamente y vengo acá a la Selección con el arco en cero. Estoy a 12 (vallas invictas) de (Chiquito) Romero para superarlo y trato de buscarme algo para superarme. Si no, ¿en qué me supero? Ya superé todo lo que yo quería, todo. Me falta cosas que me impulso yo para seguir luchando contra mí, porque hoy en día es Dibu contra el Dibu porque hoy llegué a la cima y cómo peleo contra eso", expresó el futbolista surgido de Independiente en un fragmento de una nota que saldrá al aire el miércoles en Telefé.

En otra parte de la charla con la periodista Sofía Martínez, el Dibu reconoció que es difícil llegar a la cima. “Una vez que llegas y decís: ‘Bueno, ¿Qué haces ahora?' El mejor ejemplo es Leo (Messi) que se sigue esforzando después de ganar 37 Balones de Oro, no sé cuántos lleva... ¿Por qué yo voy a descansar si puedo más?“, señaló.

En cuanto a la conexión con los chicos, que cada vez que pueden le piden fotos, autógrafos o algún recuerdo, Martínez reconoció: “Lo que yo veo cada vez que vengo es que todos usan la ropa de la Selección. Y eso es algo que yo no lo veía tanto cuando era chico. ¿Entendés? Y eso es que te une a todos, no solo a un jugador. Y eso es lindo. Argentina de fútbol y autos. Y ver a los chicos tan apasionados por el fútbol, los saca un poco de la calle".

Emiliano Martínez festeja el triunfo en el estadio Centenario de Montevideo ante Uruguay (REUTERS/Andres Cuenca)

Por último, sobre el próximo Mundial en 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y al cual Argentina está muy cerca de lograr la clasificación, el Dibu dijo que en el grupo no se habla tanto a futuro. “La verdad es que no. No somos de hablar tanto. La verdad es que no queremos que empiece porque todavía tenemos el amor del anterior, así que no queremos que nunca pase”, sentenció.

Esta noche, desde las 21, Argentina recibirá a Brasil en el estadio Monumental por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo que dirige Lionel Scaloni encabeza la tabla de posiciones con 28 puntos y podría clasificarse este mismo día a la Copa del Mundo de 2026 si es que Bolivia no logra vencer a Uruguay (juegan a las 17 en El Alto). En caso de no darse este resultado, si la Albiceleste vence a la Verdeamarela también estará en el próximo Mundial.

La probable formación de la Scaloneta para recibir al equipo de Dorival Júnior sería con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada y Julián Álvarez.

Brasil, en tanto, presentará seis modificaciones y saldría al campo de juego con: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guillherme Arana; André, Joelinton; Savinho, Raphina, Vinicius Júnior y Rodrygo.