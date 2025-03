Llegaron a estar en lo más alto del ranking como pareja, se separaron y ahora se pelearon en una final: “¿Te he dicho algo malo?”

El tenso cruce entre Lebrón y Galán

Federico Chingotto y Alejandro Galán, la pareja número dos del mundo en el ranking IPF de Padel, se coronaron campeones del Miami P1, el primer torneo del Qatar Airways Premier Pádel celebrado en Estados Unidos. La dupla se impuso con autoridad a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, los números tres del ranking, con un marcador de 6-1 y 7-6. Sin embargo, la situación que acaparó los flashes de las cámaras, más allá del resultado deportivo, estuvo relacionada con el hecho de que el partido estuvo marcado por la tensión entre Galán y Lebrón, quienes se enfrentaron por primera vez en una final tras su polémica separación como dupla profesional.

Este encuentro no solo representó una disputa por el título, sino también un capítulo más en la compleja relación entre los dos jugadores españoles, quienes dominaron el pádel mundial como dupla número uno desde 2020 hasta mediados de 2023. Su ruptura, ocurrida a principios de 2024, dejó una huella notoria en su relación personal, que se reflejó tanto en la previa como en el desarrollo del partido.

El ambiente de tensión entre Galán y Lebrón se hizo evidente incluso antes de que comenzara el partido. Según detalló la cobertura del evento, y posteriormente remarcó el medio español Marca, durante el calentamiento en la pista central del Miami P1, ambos protagonizaron un intercambio de palabras que dejó en claro que su vínculo sigue siendo complicado. Mientras Lebrón lanzaba pelotas a Galán para que este calentara, se acercó a la red para pedirle que disminuyera la intensidad de sus remates. La situación escaló rápidamente cuando ambos coincidieron en la red, dando lugar a una breve pero acalorada discusión.

“¿Te he dicho algo malo?”, se escuchó decir a Lebrón, visiblemente molesto, mientras recriminaba la actitud de su ex compañero. Galán, por su parte, respondió de manera directa, preguntando cómo debía lanzarle las pelotas para que pudiera calentar su brazo derecho. Aunque el incidente no pasó a mayores, dejó en evidencia la falta de química entre ambos, un contraste marcado con la conexión que los llevó a dominar el circuito durante años.

Alejandro Galán y Juan Lebrón, la exitosa pareja del circuito de pádel que se separó

Al mismo tiempo, la tensión no se limitó al calentamiento. Una vez finalizado el partido, Galán y Lebrón se despidieron con un saludo distante, sin siquiera mirarse a los ojos. Este gesto fue interpretado como una muestra más de la fractura en su relación, que ha sido evidente desde su separación como pareja deportiva. Incluso, el actual número cuatro del ranking dejó de seguir al sexto en redes sociales, un detalle que subraya la distancia entre ambos.

A todo esto, mientras Galán y Lebrón protagonizaban su tenso intercambio en el calentamiento, sus rivales, Franco Stupaczuk y Federico Chingotto, observaban la escena desde el otro lado de la pista. Ambos, dándose cuenta del problema, intercambiaron una mirada cómplice y esbozaron una sonrisa, dejando claro que preferían mantenerse al margen del conflicto entre los españoles. Este gesto reflejó la actitud relajada de la pareja argentina, que se enfocó en su propio juego y evitó involucrarse en la disputa.

La ruptura de esta icónica pareja se remonta a un episodio ocurrido en el Major de Doha, hace poco más de un año. En el marco de un encuentro contra la dupla Mike Yanguas y Javi Garrido, Lebrón se enojó con estos porque estaban perdiendo tiempo. De hecho, la situación escaló de tal manera, que tiró un pelotazo hacia sus rivales. Una vez finalizado el enfrentamiento, hubo una tensa discusión entre la propia pareja española, algo que derivó en que separaran sus caminos.

Posteriormente, durante el Mundial de Qatar 2024, volvieron a jugar juntos en la final, representando a España. Sin embargo, la falta de química quedó en evidencia, y terminaron perdiendo ante la dupla argentina compuesta por Chingotto y Agustín Tapia en tres sets.